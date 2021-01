COVID-19: deux décès et 17 nouveaux cas au N.-B.

Une personne âgée entre 80 et 89 ans et une autre âgée entre 70 et 79 ans, toutes deux de la zone 2 (Saint-Jean), sont décédées mardi.

Onze Néo-Brunswickois ont maintenant perdu la vie des suites de la COVID-19.

Ces deux personnes étaient des résidents de Lily Court (Tucker Hall – Parkland Saint John).

Pour ce qui est des 17 nouveaux cas, ils se répartissent comme suit: quatre dans la zone 1 (Moncton), quatre dans la zone 2, quatre dans la zone 3 (Fredericton), quatre dans la zone 4 (Edmundston) et un dans la zone 5 (Restigouche).

Tous ces cas sont sous enquête et le gouvernement provincial assure que ces personnes sont en auto-isolement.

Il y a maintenant 219 cas actifs dans la province – un nouveau record -, soit 70 dans la zone 3, 54 dans la zone 1, 39 dans la zone 2, 29 dans la zone 4, 26 dans la zone 5 et un dans la zone 6 (Chaleur / Péninsule acadienne).

Aucune de ces personnes n’est hospitalisée.

Il n’y a aucun cas dans la zone 7 (Miramichi).

Les 17 nouveaux cas annoncés mardi portent à 218 le nombre de cas répertoriés en janvier. À titre de comparaison, il y a 102 et 158 cas rapportés en décembre et novembre, respectivement.

Par ailleurs, un cas positif de COVID-19 a été confirmé à la New Maryland Elementary School, lundi. La communauté scolaire a été informée. La majorité des élèves sont retournés à l’école, mardi, à l’exception d’une classe de deuxième année qui a poursuivi son apprentissage à partir de la maison.