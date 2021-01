Consignes sanitaires et absence de neige, un duo corrosif pour l’industrie de la motoneige

En temps normal, les sentiers de motoneiges de la province devraient fourmiller de passionnés de ce sport. Mais pour le moment, on ne retrouve de la neige en quantité suffisante qu’à quelques endroits seulement. Et en raison des consignes sanitaires de la phase orange, tous ne peuvent pas en profiter.

En dépit de l’épaisse couche de neige qui recouvrait la province en mars dernier, les amateurs de motoneige ont dû remiser prématurément leur engin en raison du confinement généralisé imposé afin de réduire la propagation de la COVID-19.

Aujourd’hui, ils sont nombreux à être impatients d’enfourcher leur engin. Ils doivent toutefois prendre leur mal en patience, car la neige n’est pas au rendez-vous en quantité depuis le début de la saison. Du moins pas partout.

Directeur général de la Fédération des clubs de motoneiges du Nouveau-Brunswick (FCMNB), Ross Antworth confirme que quelques kilomètres à peine de pistes ont été travaillés mécaniquement, et la majorité se trouve dans le Nord de la province.

«Il y a des gens qui font tout de même des sorties avec leur engin ailleurs en province parce qu’ils sont de vrais mordus, mais les quantités au sol sont minimes et beaucoup de pistes n’ont pas encore été travaillées», souligne-t-il.

Mais il y a plus que ce manque de neige qui l’inquiète.

En raison du passage à la phase orange de la COVID-19, les Néo-Brunswickois sont fortement déconseillés de voyager d’une région à l’autre, question de limiter la propagation du virus.

«Les consignes sanitaires limitent beaucoup les déplacements des motoneigistes. C’est un réel problème, car les amateurs ne peuvent aller d’une zone à l’autre. Donc, pour le moment, certains ne peuvent même pas se rendre là où il y a de la neige», confirme M. Antworth.

C’est également l’observation de son homologue de la scène nationale, le président du Conseil canadien des organismes de la motoneige, Brad Mann, qui s’avère également être le responsable de la zone 2 (Restigouche) pour la FCMNB.

«Habituellement, lorsqu’il n’y a pas beaucoup de neige dans le sud de la province, les amateurs montent dans le Nord afin de profiter de nos pistes. Mais là, ils ne peuvent même pas le faire. En plus de perdre les (lucratifs) touristes des États-Unis et des autres provinces canadiennes, nous ne pouvons même pas compter sur une grande partie de nos propres touristes», exprime M. Mann.

Il note que la situation est aussi difficile pour l’industrie ailleurs au pays.

«Ça aiderait beaucoup ici d’avoir plus de neige afin que les amateurs puissent profiter de leur motoneige, mais ce que l’on souhaite par-dessus tout c’est de revenir rapidement en phase jaune afin de pouvoir voyager à l’intérieur de la province. Ça, ce serait déjà un énorme progrès», dit-il.

Temps difficiles

Selon le directeur général de la FCMNB, les plus grands perdants de cette situation sont les amateurs, mais aussi les entreprises qui profitent largement de ce tourisme, comme les hôtels, les stations d’essence, les restaurants.

«C’est un petit écosystème en soi, et actuellement, tout ce qui gravite autour de lui est lourdement affecté par la situation», estime-t-il.

À ce temps-ci de l’année par exemple, le stationnement du Atlantic Host de Bathurst est bondé de motoneiges. Mais c’est loin d’être le cas cette fois.

«C’est mort. Il n’y a pas vraiment d’autres mots pour décrire la situation», soulève le propriétaire des lieux, Keith Degrace, pour qui les retombées du tourisme de la motoneige équivalent pratiquement à celle du tourisme d’été.

L’absence de neige fait en sorte qu’il est pratiquement impossible de se rendre à l’hôtel en motoneige. Un tel début de saison, l’hôtelier n’en avait pas vu depuis plusieurs années. À cela s’ajoute la COVID-19.

Déjà frappé par la pandémie au cours de l’été, il croyait pouvoir sauver les meubles avec la saison touristique de la motoneige, quitte à se satisfaire du trafic provincial et ultimement celui des autres provinces maritimes. Mais le manque de neige combiné aux restrictions sanitaires a rapidement freiné ses espoirs.

M. Degrace se fait toutefois bon joueur, car il avoue que les dernières années ont été plus que bonnes pour son entreprise.

«C’est un mauvais moment à passer, mais qu’il y ait une mauvaise année de temps à temps – un mauvais hiver à la limite – ça arrive et on ne peut rien y faire. Tout ce que l’on peut espérer maintenant c’est qu’on vienne à bout de ce satané virus au plus vite afin de pouvoir reprendre une vie normale», dit-il.

À plus court terme, il dit espérer voir le nombre de cas de la COVID-19 se stabiliser dans la province afin de revenir en phase jaune. Il souhaite aussi voir la fameuse Bulle atlantique être réinstaurée avant la fin de la saison, une grande partie de sa clientèle motoneigiste étant en provenance de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse.

«Et ça nous prendrait aussi définitivement de la neige», ajoute-t-il en riant.

De bonnes affaires malgré une saison tardive

Le départ en queue de poisson de la saison de motoneige est peut-être dommages pour les amateurs, mais tous ne sont pas touchées de la même manière.

Celle-ci a, en effet, peu d’impact sur la Fédération des clubs de motoneiges du N.-B. Son directeur général indique même qu’il s’est vendu plus de permis pour les sentiers que jamais. Bon an mal an, ces ventes devraient atteindre les 2100 permis d’ici la fin de la saison.

Cette hausse devrait compenser la perte des permis journaliers achetés par les motoneigistes de passage (extraprovincial).

Son organisation n’est pas la seule à dégager du positif de la pandémie. Les retombées sont également plutôt bonnes pour les détaillants de motoneiges et de produits dérivés. On lui a en effet rapporté que les ventes sont en forte hausse en dépit de la crise sanitaire actuelle.

«Les frontières sont fermées, les gens ne peuvent pas aller en voyage dans le sud ou faire des croisières. Beaucoup ont donc transféré l’argent prévu pour ces voyages vers un passe-temps qu’ils peuvent pratiquer ici même. Il y en a qui ont rénové leur maison, installé une piscine. Mais d’autres se sont acheté de nouveaux jouets comme des VTT ou des motoneiges. Les détaillants ont fait des affaires d’or», avance Ross Antworth.

Un coup de fil auprès d’un détaillant d’articles de sports confirme ses dires.

Chez Lanteigne Sport à Caraquet, principal détaillant de véhicules récréatifs de la Péninsule acadienne, les ventes de motoneiges y ont été telles au cours des derniers mois qu’il en reste moins d’une quinzaine en stock. L’inventaire est également très mince du côté des accessoires.

«Les affaires vont très bien. Ce qui va moins bien, par contre, c’est la (faible) présence de neige dans les sentiers. Car c’est bien beau vendre des motoneiges, on aime que ceux à qui on les a vendues puissent en profiter. On va donc souhaiter qu’il se mette à neiger», souligne la propriétaire de l’établissement, Cyndie Lanteigne.

Ce que vit actuellement l’entreprise est, en quelque sorte, la continuité de la situation vécue en 2020 suite à l’arrivée en scène de la COVID-19, une année qui s’est avérée exceptionnelle pour les affaires. Aujourd’hui, ce sont les ventes de motoneiges. Au cours du printemps et de l’été, celles de VTT, de côte-à-côte et de motomarines n’ont pas dérougi.

«En ce moment, notre problème n’est pas de vendre des véhicules, c’est de mettre la main dessus. Plusieurs sont en rupture de stock, notre manufacturier a de la difficulté à fournir tellement ce type de produit est en demande», explique Mme Lanteigne.

À titre d’exemple, l’entreprise avait épuisé son inventaire de motomarines à la mi-juillet, du jamais vu jusqu’ici chez elle.

Mme Lanteigne estime avoir vendu jusqu’à présent une centaine de motoneiges pour la saison 2020-2021 et elle est optimiste de voir la quinzaine toujours disponibles s’envoler d’ici le mois de mars. Elle en est déjà à planifier sa saison estivale puisqu’une partie de son inventaire est déjà en montre dans ses rayons. Du coup, c’est le bon moment de magasiner autant sa motoneige… que sa motomarine.