Maritime Bus: sursis de deux semaines pour les communautés du Nord

Maritime Bus repousse son ultimatum jusqu’à la fin du mois dans l’espoir d’en arriver à une entente avec le gouvernement provincial et les municipalités pour sauver le service d’autobus interurbain dans le nord de la province.

Le propriétaire de l’entreprise, Mike Cassidy, a annoncé jeudi matin que le service entre Fredericton et Edmundston et entre Moncton et Campbellton ne sera pas suspendu vendredi comme prévu.

M. Cassidy espère ainsi que le gouvernement et les municipalités pourront trouver un moyen de l’aider à éponger une partie de ses pertes causées par la pandémie de COVID-19.

L’homme d’affaires prévoit toujours mettre fin à ses trajets dans le Nord le 31 janvier si aucune solution n’est trouvée d’ici là.

«Je demande que l’émotion et la politique soient mises de côté afin de prendre la bonne décision pour maintenir le service d’autobus interurbain dans la province», affirme M. Cassidy dans un communiqué de presse.

Maritime Bus avait annoncé la semaine dernière la suspension du service dans le Nord à partir du vendredi 15 janvier en raison du refus de la province de lui venir en aide financièrement.

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick est à la tête d’un mouvement pour essayer de sauver le service d’autobus.