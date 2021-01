Avertissement: jusqu’à 40 cm de neige sur le Nord-Est

Le bulletin météorologique spécial en vigueur depuis jeudi sur l’ensemble de la province s’est transformé en alertes pour certaines régions, vendredi après.

Ainsi, Environnement Canada prévoit des accumulations de neige de 15 à 25 cm sur le Restigouche, la région Chaleur et la Péninsule acadienne, de samedi soir à dimanche après-midi.

«Les secteurs du nord du Nouveau-Brunswick recevront probablement de 15 à 25 cm de neige et de grésil sous l’effet de ce système, indique Environnement Canada. Toutefois, la plus importante accumulation de neige est attendue sur certaines parties du nord-est du Nouveau-Brunswick, où il pourrait tomber des quantités plus importantes par endroits, soit 30 cm ou possiblement 40 cm, d’ici dimanche après-midi.»

«L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement peuvent devenir difficiles à sillonner en raison de l’accumulation de neige.»

Une alerte de pluie abondante est également en vigueur pour St. Stephen et le nord du comté de Charlotte ainsi que Grand Manan et le littoral du comté de Charlotte.

Environnement Canada prévoit jusqu’à 30 cm sur ces deux régions de l’extrême sud de la province.

«De la pluie, parfois forte, commencera à tomber en début de soirée samedi et sera accompagnée de vents forts du sud-est. Les pluies les plus fortes sont attendues plus tard en soirée et jusque dans la nuit, puis elles se changeront progressivement en averses de pluie dispersées dimanche matin.»

Le reste de la province est de son côté sous le coup d’un bulletin météorologique spécial concernant des accumulations de neige dans le nord et de pluie dans le sud.