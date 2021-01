C’est confirmé: reprise des activités à la mine Caribou

L’entreprise Trevali a annoncé, vendredi, la reprise des activités à la mine Caribou, située près de Bathurst.

L’exploitation minière devrait redémarrer dès le début du mois de février avec une première production de zinc qui est attendue pour la fin du mois de mars.

La mine faisait l’objet d’un programme d’entretien et de maintenance depuis la fin des activités d’extraction en mars 2020.

La société minière a affirmé que la mise en œuvre de plusieurs améliorations opérationnelles et commerciales et l’amélioration des conditions du marché du zinc ont contribué à la relance de la mine Caribou.

«Notre équipe a travaillé avec diligence pour réduire la structure globale des coûts de la mine Caribou, et je suis heureux que nous soyons en mesure de relancer les activités de la mine d’une manière qui devraient générer des mouvements positifs de trésorerie», a indiqué par voie de communiqué Ricus Grimbeek, le président et directeur général de Trevali.

«Nous avons bénéficié de la participation du gouvernement provincial, et avec le rappel des employés et le redémarrage de la production, nous nous réjouissons d’avance de la place plus importante que nous occuperons dans l’économie du Nouveau-Brunswick.».

Le plan de production pour Caribou est ancré sur des améliorations opérationnelles et commerciales qui améliorent la rentabilité de la mine, a indiqué l’entreprise.

La production pour 2021 est estimée par Trevali entre 60 et 65 millions de livres de zinc, 21 à 23 millions de livres de plomb et 585 à 650 000 onces d’argent.

L’annonce de l’entreprise mondiale d’extraction de métaux de base a bien évidemment été accueillie avec joie dans la région Chaleur.

«Dans le contexte difficile que la province vit en ce moment, c’est une très bonne nouvelle. La région Chaleur a eu son lot de difficultés économiques durant les derniers 18 mois, espérons que la réouverture de la mine Trevali n’est qu’un début d’une reprise soutenue», a souligné René Legacy, le député de la circonscription Bathurst Ouest-Beresford.

«Ce sont des emplois bien rémunérés, l’impact sur les quelques centaines de familles qui en dépendent offrira une belle lueur d’espoir à celles-ci en ce début d’année», a ajouté l’élu provincial.

Le maire par intérim de Bathurst a lui aussi qualifié l’annonce de la société Trevali d’excellente nouvelle pour la municipalité et la région Chaleur.

«De toute évidence, l’année 2020 en fut une des plus difficiles, avec la fermeture permanente de la fonderie de Belledune, la pandémie COVID-19 et la fermeture temporaire de la mine Caribou», a affirmé Lee Stever.

«Avec l’annonce de Trevali sur le redémarrage des opérations à la mine Caribou, cela est un vent d’air frais avec lequel commencer l’année 2021. Cela va certainement aider à rétablir la confiance économique que la région ressentait depuis les dernières années», a ajouté le maire de Bathurst.