Dieppe: une étude pour un traitement contre la COVID-19 au point mort faute de financement

Pulmonem, une jeune société créée à Dieppe, tente sans succès de lancer le premier essai clinique sur l’efficacité de la dapsone, un médicament générique déjà existant, dans le traitement des complications liées à la COVID-19. Le soutien financier du gouvernement fédéral ne vient pas.

L’entreprise de biotechnologie s’est associée à une équipe de 25 scientifiques dirigée par le Dr Jean Bourbeau, pneumologue au Centre universitaire de santé McGill pour tester une version reformulée et brevetée d’un médicament générique bien connu.

Son fondateur, Dr Houfar Sekhavat, est ophtalmologue au Moncton Hospital. Il espère démontrer les vertus de la dapsone dans le traitement précoce des complications pulmonaires liées au nouveau coronavirus. Peu coûteux, accessible et bien connu du domaine médical, cet antibactérien est utilisé depuis des décennies contre le paludisme, le lupus ou le sida.

L’étude vise à prouver que l’efficacité de la dapsone pour réduire l’inflammation pulmonaire qui est la cause la plus fréquente de l’aggravation des symptômes et des complications nécessitant une hospitalisation. Plus de 2 000 patients symptomatiques – des adultes âgés de 70 ans et plus et des adultes plus jeunes présentant au moins une comorbidité à haut risque – seraient recrutés dans huit sites au Canada et aux États-Unis. Cet essai clinique randomisé de phase III a reçu l’approbation de Santé Canada au mois d’août.

Problème: l’obtention du financement nécessaire n’est pas toujours pas chose faite. Plusieurs mois plus tard, les recherches restent donc en suspens.

«C’est incompréhensible», lâche Dr Houfar Sekhavat, qui a frappé à toutes les portes pour trouver les 5 millions $ nécessaires au lancement du projet. «C’est une étude de 21 jours. Au bout de trois mois, la solution peut sortir sur le marché. Si on avait commencé au mois de septembre, imaginez le nombre de personnes qu’on aurait pu sauver. On ne parle même pas des dommages collatéraux liés aux traitements retardés par le débordement des hôpitaux.»

Le professionnel de la santé prévoit recevoir rapidement le feu vert de la Food and Drug Administration aux États-Unis. Au cours des derniers mois, il s’est notamment tourné vers Innovation, Sciences et Développement économique Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), l’organisme du gouvernement du Canada chargé d’investir dans la recherche en santé. Sans succès.

«Il n’y a aucun autre programme adapté, on n’a aucun moyen de trouver du financement pour une étude qui servira au bien commun», déplore le fondateur de Pulmonem.

«Tout est prêt: les bouteilles pour les randomisations, l’évaluation de la stabilité du médicament, le protocole… Les sites sont en place, les accords sont signés. On a toutes les approbations nécessaires des comités d’éthique et de Santé Canada. Un travail colossal a été fait par l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill qui sponsorise l’étude. L’équipe de Pulmonem travaille gratuitement, mais on ne se sent pas appuyé.»

Dr Houfar Sekhavat et Dr Bourdeau sont d’avis que le Canada ne devrait pas négliger le développement de médicaments alors qu’une partie de la population reste hostile aux vaccins. Ils rappellent qu’on ignore encore la durée de la réponse immunitaire et que de possibles mutations pourraient compromettre les efforts de vaccination.

Jusqu’à présent, l’équipe a pu bénéficier du crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises et d’une enveloppe de 800 000 $ de la Fondation McGill. Insuffisant pour se mettre au travail.