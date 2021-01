Transformation de la Fédération des caisses populaires: un regard de l’intérieur 

Huit ans se sont déjà écoulés depuis que le projet de regroupement collectif de la Fédération des caisses populaires acadiennes ait donné lieu à de vifs débats en Acadie. Éric Aubé, ancien vice-président stratégie, communication et membership chez UNI Coopération financière, a vécu cette transformation de l’intérieur. Il raconte son expérience dans un livre paru en 2020 aux Éditions de la Francophonie, Petits récits d’une grande transformation.

Si Camille Thériault, ancien chef de la direction chez UNI a été le chef d’orchestre du projet, Éric Aubé et son équipe ont été aux premières lignes afin de le vendre le nouveau concept aux membres des caisses populaires acadiennes.

Il veut que son livre devienne une référence incontournable pour tous ceux qui veulent mieux connaître la genèse de ce projet et sa progression.

«Je ne cache rien, tout est raconté», dit celui qui a pris sa retraite en 2017. «Les caisses, on peut les aimer ou non, mais elles ont changé le visage de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Je ne me compare aucunement à eux, mais je me suis inspiré des écrits de Martin J. Légère et de Livain Chiasson, qui ont raconté par écrit l’histoire du mouvement. Comme c’est large comme problématique, je raconte le tout dans de petites histoires.»

Même si le projet a ultimement été adopté par 91% des membres, il suffit de plonger dans les archives récentes de l’Acadie Nouvelle pour se rappeler à quel point les changements proposés ont fait l’objet de grands débats publics. L’absence du mot «Acadie» dans le nouveau nom de l’entreprise, UNI Coopération financière a notamment fait des mécontents.

«Il y avait des gens mécontents. Ça se comprend, mais je l’explique dans le livre. Il y avait une corrélation. Moins la personne était jeune, moins elle était contente. Mais nous avions fait des études et les jeunes nous disaient qu’ils n’avaient pas besoin d’une institution pour leur dire qu’ils étaient Acadiens. Pour faire le virage, il a fallu tout mettre sur la table. C’était risqué, on le sait, mais aujourd’hui, avec du recul, je crois encore que la décision était la bonne.»

«Le changement de nom ne change pas qui on est. On peut changer de vêtements, mais ça ne change pas notre personnalité. La caisse populaire est encore la caisse populaire, mais au niveau du marché, il fallait s’identifier autrement.»

Néanmoins, cette grande transformation était une question de survie pour le Mouvement des caisses populaires, explique Éric Aubé.

«Ce n’est pas juste nous qui l’avons dit. Des firmes d’experts ont fait des analyses de notre plan de travail et ils ont conclu que les changements étaient nécessaires pour assurer notre survie. Il y avait des tendances inquiétantes. Nous étions en train de perdre les jeunes de façon alarmante. Il y avait aussi des tendances lourdes concernant la rentabilité de certaines caisses. Nous n’avons jamais prétendu pouvoir régler tous nos problèmes, mais nous voulions mettre en place des conditions pour que les caisses puissent continuer à opérer pendant encore très longtemps au Nouveau-Brunswick.»

Maintenant à la retraite, Éric Aubé continue à s’intéresser de façon informelle aux activités d’UNI.

«Je ne peux commenter sur ce qui se passe en ce moment, mais j’assiste aux réunions annuelles et ainsi de suite. Je trouve encore que la caisse populaire est un morceau important de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Humblement, je crois que le regroupement a permis à UNI de mettre en place les conditions pour continuer son développement. Comme tous les organismes, il y a des défis, des bons coups et des moins bons coups, ça ne change pas ça, mais je pense qu’on n’avait pas le choix, c’était la chose à faire.