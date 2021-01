Vingt-cinq nouveaux cas de COVID-19 vendredi

La Santé publique a signalé 25 nouveaux cas de COVID-19 vendredi.

Il y a quatre cas dans la zone 1 (région de Moncton):

trois personnes âgées entre 30 et 39 ans

une personne âgée entre 40 et 49 ans.

Il y a cinq cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean):

deux personnes âgées de 19 ans ou moins

deux personnes âgées entre 40 et 49 ans

une personne âgée entre 70 et 79 ans.

Il y a cinq cas dans la zone 3 (région de Fredericton):

deux personnes âgées entre 20 et 29 ans

une personne âgée entre 40 et 49 ans

une personne âgée entre 60 et 69 ans

une personne âgée entre 80 et 89 ans.

Il y a six cas dans la zone 4 (région d’Edmundston):

une personne âgée entre 20 et 29 ans

une personne âgée entre 50 et 59 ans

trois personnes âgées entre 60 et 69 ans

une personne âgée entre 80 et 89 ans.

Il y a quatre cas dans la zone 5 (région de Campbellton):

une personne âgée de 19 ans ou moins

une personne âgée entre 20 et 29 ans

une personne âgée entre 40 et 49 ans;

une personne âgée entre 60 et 69 ans.

Il y a un cas dans la zone 6 (région de Bathurst):

une personne âgée entre 30 et 39 ans.

Tous les cas sont sous investigation, et les personnes sont en auto-isolement.

Il y a 884 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 615 personnes se sont rétablies. Il y a eu 12 décès, et il y a 256 cas actifs. Quatre personnes sont hospitalisées, et une entre elles se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 169 256 tests de dépistage ont été réalisés.

La majorité des élèves de la Kennebecasis Valley High School de Rothesay ont repris leur horaire habituel, aujourd’hui, alors que certains groupes poursuivront leur apprentissage à partir de la maison. À moins d’avis contraire de la part de la Santé publique, les élèves devraient retourner à l’école.

Les élèves de la Townsview School et de la Woodstock High School de Woodstock poursuivront leur apprentissage à partir de la maison jusqu’au jeudi 21 janvier. L’apprentissage en classe reprendra le vendredi 22 janvier.

L’ensemble de la province demeure dans la phase orange