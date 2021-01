Un réveil sous la neige dans le nord du Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a été frappé par une première véritable bordée de neige de l’année qui a laissé une trentaine de centimètres sur la portion nord de la province.

Les précipitations ont débuté samedi soir et se poursuivaient de plus belle dimanche avec des vents pouvant parfois atteindre en rafale 50 km/h.

Environnement Canada a indiqué dimanche que ce système dépressionnaire pourrait laisser sur son passage jusqu’à 35 cm de neige dans certains secteurs du nord-est du Nouveau-Brunswick.

L’agence gouvernementale maintenait dimanche après-midi ses avertissements de neige qui étaient en vigueur au Madawaska, dans la région Chaleur, de Miramichi, au Restigouche et dans la Péninsule acadienne.

Les conditions météorologiques ont quelque peu compliqué les déplacements sur les routes situées dans le nord de la province qui demeuraient couvertes ou partiellement couvertes de neige.

En raison de la visibilité réduite à plusieurs endroits, les déplacements non essentiels n’étaient pas recommandés jusqu’à ce que les conditions routières s’améliorent.

Après avoir bien résisté à cette tempête hivernale durant de nombreuses heures, le réseau électrique d’Énergie NB a connu ses premières défaillances dimanche après-midi.

Un peu plus de 1000 clients de la société de la Couronne se trouvant dans la portion est de la région du Restigouche étaient privés d’électricité à ce moment, avant d’être rebranché vers 16h.

Quelques usagers d’Énergie NB dans la Péninsule acadienne ont également été privés d’électricité durant quelques heures plus tôt dimanche.

Les importantes chutes de neige devraient normalement cesser dimanche soir.

Ce système dépressionnaire qui a balayé l’est du pays devrait faire place à partir de mardi à un creux atmosphérique et à un premier épisode de temps froid de la saison hivernale.

Environnement Canada s’attend ainsi en journée à des maximums variant entre -9°C et -12°C d’ici vendredi dans le nord du Nouveau-Brunswick. La nuit, le mercure pourrait chuter jusqu’à -19°C au Madawaska durant cette période.

Plus au sud, dans les régions de Moncton, Fredericton et de Saint-Jean, le mercure devrait osciller entre -5°C et 9°C le jour d’ici l’arrivée du prochain week-end.