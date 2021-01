Après la phase rouge: le confinement, prévient Blaine Higgs

La croissance marquée du nombre de cas de COVID-19 depuis le début de l’année préoccupe au Nouveau-Brunswick. Même si la situation est loin d’être semblable à celle du Québec ou de l’Ontario, le premier ministre Blaine Higgs n’hésiterait pas à imposer un confinement si le nombre de cas échappait à tout contrôle.

Depuis le début de l’année, le nombre de cas actifs dans la province est passé de 24 à 304, avec l’annonce d’un nombre record de cas, 36, dimanche et un autre 26 lundi.

Au Québec et en Ontario, les premiers ministres François Legault et Doug Ford ont récemment annoncé des mesures sévères pour tenter de maîtriser la situation dans leurs provinces respectives alors que plusieurs milliers de nouveaux cas surgissent chaque jour.

Le Nouveau-Brunswick n’en ait pas encore rendu là, mais selon le premier ministre Higgs, la montée récente dans la province doit être prise au sérieux par la population en attendant le déploiement du vaccin à grande échelle «L’étape après la phase rouge serait un confinement. Nous l’avons vu au Québec, en Ontario et ailleurs. Nous ne voulons vraiment pas nous retrouver dans cette situation et nous pouvons l’éviter. Nous ne voulons pas imposer un confinement ici, mais pour l’éviter, il faut prendre le virus au sérieux. Il faut cesser d’avoir cette attitude comme quoi la COVID-19 arrive seulement aux autres», a dit M. Higgs lors d’un point de presse dimanche.

L’Acadie Nouvelle a demandé au premier ministre Higgs de préciser sa pensée pour mieux comprendre ce qu’il faudrait faire pour éviter ce scénario.

«Notre médecin-hygiéniste en chef Dre Jennifer Russel a parlé du fait que nous sommes toujours en mesure de faire le suivi de contacts pour mieux comprendre d’où viennent nos cas. Ce n’est plus le cas en Ontario, au Québec et dans certaines régions de l’Ouest canadien. Je suis fier de notre équipe et c’est décourageant lorsqu’on entend parler de gens qui dissimulent de l’information. Si nous arrivions à un point tel où nous n’avons vraiment plus aucune idée d’où viennent les cas, je pense qu’il faudrait envisager un confinement pour pouvoir reprendre les choses en main.»