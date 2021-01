Écoles ouvertes en phase rouge: des enseignants et des parents mécontents

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick a annoncé dimanche que les écoles du Nord-Ouest demeureront ouvertes malgré le retour en phase rouge de la zone 4. Ce changement de cap inattendu est bien accueilli par bon nombre de parents et d’enseignants, selon les associations qui les représentent.

Le plan de rétablissement relatif à la pandémie de COVID-19 prévoyait au départ que les élèves de la maternelle à la 12e année devraient apprendre à la maison pendant la phase rouge.

Toutefois, le ministère de l’Éducation aurait décidé de modifier cette directive, notamment en raison du faible taux de transmission entre les jeunes à l’école ainsi qu’en raison des conséquences de l’école à la maison sur la santé mentale des élèves.

Gérald Arseneault, le coprésident de l’Association des enseignants et des enseignantes du Nouveau-Brunswick, s’est dit étonné d’apprendre la nouvelle seulement quelques minutes avant la conférence de presse, dimanche après-midi.

Selon lui, cette façon de faire brime non seulement la confiance des enseignants envers leur gouvernement, mais dévalorise aussi le travail ardu que le personnel scolaire effectue depuis la rentrée.

«Depuis septembre, les enseignants mettent des heures et des heures supplémentaires, dont des fins de semaine et des soirées, pour se préparer à l’enseignement à distance tel que l’employeur le demandait en cas d’un retour en phase rouge», a-t-il souligné.

«Ils ont dû prendre du temps sur leur enseignement pour bien préparer les élèves à la plateforme Team (…) et pratiquement d’une seconde à l’autre, le gouvernement a changé d’idée.»

Le moral et le niveau d’inquiétude des enseignants ont été affectés par ce changement rapide, a poursuivi M. Arseneault.

Plus que tout, il déplore que le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, n’ait pas pris le temps de consulter les premiers concernés avant de trancher.

Selon Annette Hondas de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, les parents du Nord-Ouest sont aussi chamboulés par la nouvelle.

«C’est sûr et certain que nos parents sont anxieux et préoccupés parce qu’ils ne comprennent pas pourquoi une telle décision.»

Déjà préoccupée par la santé mentale des jeunes, l’Association estime que leur présence à l’école pendant la phase rouge pourrait exacerber la situation.

«Si les enseignants sont inquiets, nos enfants seront inquiets et les parents aussi en retour», a-t-elle évoqué.

En point de presse lundi après-midi, Luc Caron, le directeur général du District scolaire Nord-Ouest, a aussi abordé l’enjeu de l’ouverture des écoles en phase rouge.

Il a précisé que le district scolaire appuie la décision du gouvernement provincial même s’il n’a pas eu son mot à dire.

«Si les autorités jugent qu’il est mieux de garder nos écoles ouvertes, ça veut dire qu’elles sont sécuritaires», a-t-il avancé.

Le directeur général a rappelé que les écoles de la zone 4 ont rouvert leurs portes sous de nouvelles conditions lundi matin, dont un dépistage actif et quotidien du personnel scolaire et une interdiction de se présenter à l’école avec un seul symptôme de la maladie.

Les activités parascolaires sont annulées et l’utilisation des salons du personnel est aussi interdite pendant la phase rouge.

Ceci dit, le directeur général soupçonne que certains parents ne voudront pas envoyer leurs enfants à l’école en raison du contexte actuel.

Il rappelle qu’ils deviennent alors le premier responsable de leur éducation.

«Le personnel enseignant n’est pas tenu de soutenir l’apprentissage (dans ces cas-là). Toutefois, toute forme d’appui à la famille est certainement encouragée et appréciée.»

Nouveau cas positif dans une école primaire

Le District scolaire francophone Nord-Ouest a confirmé un nouveau cas de COVID-19, lundi matin, cette fois à l’école élémentaire Sacré-Cœur de Grand-Sault.

Comme les nouvelles mesures l’obligent, l’école devra fermer ses portes pendant au moins trois jours afin de procéder à la recherche de contacts.

Pendant ce temps, les 299 élèves ne peuvent ni fréquenter l’école ni leur garderie.

Les membres du personnel qui ne sont pas concernés par cette éclosion sont toutefois tenus de reprendre le boulot depuis lundi.

Le DSFNO affirme qu’une équipe de concierge veille à la désinfection rigoureuse des lieux et que la Santé publique a déjà communiqué avec les élèves et les employés qui ont été en contact étroit avec le cas confirmé.

À moins d’avis contraire, l’école Sacré-Coeur accueillera à nouveau ses élèves jeudi.