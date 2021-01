Vers un réseau de transport en commun dans la Péninsule acadienne

Pendant que Maritime Bus navigue en eaux troubles dans le nord de la province, un comité de la Péninsule acadienne travaille actuellement à la mise sur pied d’un réseau de transport en commun dans la région.

Yves Bourgeois, économiste et doyen des études à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, s’intéresse à la question du transport communautaire depuis plusieurs années. Il préside actuellement un comité qui a pour but d’établir un véritable réseau de transport collectif dans la Péninsule acadienne.

Pour lui, la situation que traverse Maritime Bus démontre que la participation des communautés desservies par du transport collectif est essentielle au bon fonctionnement du service.

«Tout comme le transport en commun en milieu urbain. À Moncton, le transport en commun est financé à deux tiers par la municipalité, parce que ça rend un service aux citoyens.»

Le projet dans la Péninsule acadienne est en développement depuis longtemps. Le comité comprend des intervenants de plusieurs milieux, dont l’éducation, la santé et l’inclusion sociale.

«Nous sommes une quinzaine d’intervenants, car nous sommes tous préoccupés par l’absence d’options de transport dans la région. Nos clients, que ce soit un étudiant, une personne qui a besoin d’aller à l’hôpital, un employeur qui veut recruter… Nous payons tous le coût de ne pas avoir accès à des options de transport.»

Le groupe devrait recevoir avant la fin janvier un rapport d’une firme de consultants présentant trois options potentielles pour la région, qui sont inspirées de modèles établis dans certaines régions rurales et semi-rurales du Québec.

Techniquement, il existe déjà un service de transport dans le nord-est, Déplacement Péninsule, géré par le Réseau d’inclusion communautaire. L’objectif du nouveau projet en développement serait de bonifier l’offre. En raison d’un bassin limité de bénévoles, Déplacement Péninsule concentre ses efforts surtout sur le transport de patients à des rendez-vous médicaux, explique M. Bourgeois.

«Déplacement Péninsule est l’un de nos partenaires. Avec cette initiative, ça pourrait permettre d’alimenter un réseau qui relie les centres principaux de la Péninsule acadienne et Bathurst. Nous ne sommes pas encore au point d’avoir fignolé le modèle. La discussion aura lieu bientôt après que notre comité aura reçu le rapport des consultants.»

Selon Yves Bourgeois, l’impact de l’absence d’un réseau de transport organisé se fait sentir dans toutes les sphères de l’économie. Pour commencer, les familles du Nouveau-Brunswick consacrent environ 20% de leurs budgets familiaux à l’entretien de leurs voitures, alors que la moyenne nationale se situe à environ 14%, rappelle-t-il.

«Avec un salaire de 30$ de l’heure, on peut se permettre une voiture, mais à 13$, 14$ ou 15$ de l’heure, appartenir et entretenir une voiture coûte cher. Si une voiture est une condition pour avoir un emploi, ça fait en sorte que les pénuries de main-d’œuvre sont plus aiguës en région rurale. On sait que cela a un impact sur le marché d’emploi.»

Yves Bourgeois indique aussi qu’une étude récente a démontré que les déplacements de personnes sur l’aide sociale qui partent suivre des formations ou qui assistent à des rendez-vous médicaux coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars à la province chaque année.

«Il y a des façons beaucoup plus efficaces de dépenser les mêmes sommes d’argent qui permettraient de desservir un plus grand bassin de la population dans le besoin.»