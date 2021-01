Des infirmières auxiliaires se tournent vers le gouvernement pour une reclassification

Après un échec devant la Commission du travail et de l’emploi pour reclasser leur profession et changer de syndicat, des infirmières auxiliaires se tournent vers le gouvernement provincial pour obtenir gain de cause.

Afin d’être reconnues comme professionnelles de la santé et d’être représentées par un nouveau syndicat, des infirmières auxiliaires ont entamé des discussions avec des représentants du gouvernement provincial, selon Marc Paradis, infirmier auxiliaire au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.

«On a eu quelques communications avec le gouvernement, on veut demander à être reclassés», dit-il.

Il refuse toutefois de préciser qui était son interlocuteur en citant un accord de confidentialité.

Marc Paradis fait partie d’un groupe d’infirmiers auxiliaires autorisés (IAA) qui vise à obtenir une reclassification de la profession. Son groupe a essuyé un échec plus tôt ce mois-ci.

La Commission du travail et de l’emploi a statué que les infirmières auxiliaires étaient déjà adéquatement représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique, et que ces travailleuses et travailleurs ne pouvaient pas rejoindre les rangs du Conseil régional des charpentiers de l’Atlantique – et donc que la reclassification n’aurait pas lieu.

Marc Paradis affirme que cette décision a déçu plusieurs membres de sa profession.

Il fait valoir que les compétences des infirmières auxiliaires ont changé ces dernières années et qu’elles se rapprochent maintenant de celles des infirmières immatriculées. Il ne se sent donc plus représenté par l’unité de négociation du SCFP.

«Les infirmiers auxiliaires, on fait presque 90% de ce que les infirmières immatriculées font, d’un point de vue de connaissances», dit-il.

Selon lui, depuis la décision de la Commission du 8 janvier, des collègues ont déjà demandé à obtenir un transfert vers la Nouvelle-Écosse, où les salaires et les conditions de travail sont plus attrayants.

Cette initiative d’infirmières auxiliaires ressemble à celle d’un groupe de travailleurs paramédicaux du N.-B. qui cherchent aussi à rejoindre un autre syndicat.

Dans les deux cas, les travailleurs visent à être reconnus comme professionnels de la santé plutôt que comme des employés qui offrent des soins aux patients.

Un groupe de travailleurs paramédicaux a fait pression sur le gouvernement pour obtenir la reclassification avant que cette cause ne se retrouve devant un tribunal administratif de la Commission du travail et de l’emploi du N.-B. la semaine dernière.

Le groupe d’infirmières auxiliaires a décidé de faire les choses dans le sens contraire, soit de chercher à obtenir gain de cause devant la Commission en premier.

Dans sa décision, la Commission du travail et de l’emploi du N.-B. écrit cependant que «malgré le champ de compétences plus large, le travail des infirmières auxiliaires continue de correspondre à la définition requise pour son inclusion au groupe de services aux patients.»

La Commission a déterminé qu’elle manque de preuve qui indiquerait que les intérêts des de ces employés sont mal représentés par le SCFP, et qu’au contraire, ils avaient bénéficié du pouvoir de négociation du groupe.