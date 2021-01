Zone 4 en rouge: l’éclosion se poursuit, mais le système hospitalier est prêt

Les cas des COVID-19 ont explosé au cours de la dernière semaine dans la zone sanitaire 4 (Edmundston), si bien que celle-ci s’est réveillée lundi en phase rouge de rétablissement. Si les intervenants de la santé demeurent aux aguets, on est toutefois loin de céder à la panique.

La zone 4 a basculé dans la phase rouge dimanche après que 24 nouveaux cas y aient été recensés. Après une accalmie lundi (deux cas seulement), un second coup de massue est venu refroidir les ardeurs mardi alors que 21 nouveaux cas ont été annoncés, portant le total des cas actifs à 92.

Au dernier décompte, il y avait 13 membres du personnel hospitalier qui sont en isolement préventif dans la zone 4, qui comprend les hôpitaux d’Edmundston, Grand-Sault et Saint-Quentin.

De ce nombre, quelques-uns ont contracté le virus, mais en dehors des murs des hôpitaux. On assure qu’il n’y a pas d’éclosion au sein de l’un ou l’autre des établissements à l’heure actuelle.

Aucun patient n’est hospitalisé pour la COVID-19 en date d’aujourd’hui dans le Nord-Ouest. L’unité COVID est opérationnelle, mais inutilisée, sans oublier qu’il reste également quelques places de disponibles au besoin du côté de l’unité des soins intensifs. Mais avec le nombre de cas qui ne cesse de croître, les choses pourraient rapidement évoluer dans le mauvais sens.

Du coup, le passage en phase rouge – même s’il déplaît généralement à la population – rassure quelque peu le monde médical.

«Pour l’instant, ça va bien, et passer en phase rouge va nous donner un coup de main du côté de notre personnel», explique le Dr John Tobin de l’Hôpital régional d’Edmundston.

Il note que les tâches ont augmenté en raison de la pandémie.

«Ça prend des gens pour faire du dépistage, d’autres pour administrer des vaccins. Le personnel est rudement mis à l’épreuve. Mais en passant en rouge, il y a des cliniques, des chirurgies et des procédures qui tournent désormais au ralenti, voire même qui sont annulées. Ça libère donc des employés qui peuvent effectuer d’autres tâches et nous aider dans la lutte à la pandémie», explique-t-il.

Selon le Dr Tobin, les actions sont basées sur les projections les plus pessimistes du Réseau de santé Vitalité.

Ainsi, si les cas continuent d’augmenter au même rythme qu’au cours des derniers jours, une douzaine d’hospitalisations pourraient être observées dans l’unité COVID du Nord-Ouest d’ici la fin du mois, et trois autres patients atteints du virus aux Soins intensifs.

Si ce scénario demeure peu probable aux dires du médecin, les acteurs locaux ne peuvent l’ignorer. Ils doivent se préparer en conséquence.

«En ce moment, on pourrait accueillir huit patients positifs à l’unité COVID. Si l’on doit se rendre à 12, on va se virer de bord et trouver des solutions afin de réaménager les lieux pour recevoir tout le monde. Ce ne serait pas facile, mais je suis persuadé qu’on pourrait y arriver», souligne le docteur, espérant néanmoins ne pas avoir à en venir là.

Celui-ci estime que la région en a encore pour une bonne semaine avant de voir l’ampleur de l’éclosion et de ses impacts sur le système hospitalier local. Il invite du coup la population de la zone 4 à ne surtout pas baisser sa garde d’ici là.

«Si on limite nos contacts, on devrait voir une diminution du nombre de cas survenir aussi tôt que cette semaine, du moins je l’espère. Je demeure positif et c’est le sentiment général de nos équipes. J’étais un peu découragé dimanche lorsqu’on est passé en rouge et que l’on a annoncé 24 nouveaux cas, mais sinon je suis très optimiste, surtout avec la vague de vaccinations qui avance bien. Nous sommes sur la bonne voie», soutient le Dr Tobin qui, lui-même, a reçu sa première dose jeudi dernier puisque faisant partie des équipes de premières lignes.