COVID-19: Les Néo-Brunswickois plus que jamais nombreux à arpenter les sentiers d’hiver

Les autorités de la Santé publique martèlent depuis plusieurs mois qu’il faut être actif pendant la pandémie de COVID-19 et qu’il est important pour le bien-être global de faire de l’activité physique et de prendre l’air.

Le message lancé à la population semble avoir été bien reçu alors que les visiteurs sont nombreux dans les sentiers d’hiver.

Même si les marcheurs sont généralement nombreux à visiter le Village historique acadien en hiver, l’actuelle saison est qualifiée d’exceptionnelle par la direction du complexe touristique de Bertrand.

Durant l’hiver, les marcheurs et les cyclistes peuvent utiliser tous les jours de 8h à 16h le sentier du Village historique acadien, et ce tout à fait gratuitement.

«Du 1er au 15 janvier, plus de 1600 personnes sont venues marcher au Village. Même en pleine semaine, il y a des jours où l’on atteint les 100 marcheurs en quelques heures à peine», a raconté Mylène Dugas, la porte-parole du VHA.

«On pense que deux facteurs principaux expliquent cette popularité. Premièrement, la température qui a été très clémente jusqu’à présent, et possiblement aussi la COVID, qui pousse les gens à faire plus d’activités à l’extérieur.»

Question d’assurer la sécurité et une certaine paix d’esprit aux visiteurs cet hiver, un sentier à sens unique a été aménagé afin de favoriser la distanciation physique sur les lieux pendant les promenades.

«C’est pour nous une fierté de rendre possible la visite du Village en hiver aux gens de la communauté. En cette période trouble, on aime croire que les efforts déployés par notre équipe pour rendre le site accessible aident un peu les gens à relaxer et à prendre soin de leur santé mentale et physique», a affirmé Mylène Dugas.

La situation semble tout aussi réjouissante au parc provincial Sugarloaf qui fait également le plein de visiteurs depuis le début de la saison hivernale.

«Je dirais qu’il y a pas mal de monde ces temps-ci!», a indiqué Greg Dion, le gestionnaire du parc situé à Atholville, dans le Restigouche.

Il se réjouit de cette situation et du fort achalandage aux installations du parc Sugarloaf qui doit composer depuis plusieurs mois avec l’absence de visiteurs en provenance du Québec.

«Uniquement durant les deux semaines de la période des fêtes, nous avons enregistré 4000 visiteurs de plus que l’année précédente, même en étant privés de la clientèle venant du Québec qui représente près de 40% des visiteurs habituels», a raconté Greg Dion.

Avec ses installations où il est possible de pratiquer le ski alpin et de fond, la planche à neige, la promenade à pied ou en raquettes, le patin et d’enfourcher des vélos à pneus surdimensionnés, l’endroit a tout à offrir aux amateurs de plein air.

Les randonneurs peuvent aussi s’adonner à l’ascension du mont Sugarloaf qui offre de magnifiques points de vue sur le Restigouche et la Gaspésie à plusieurs centaines de mètres d’altitude.

«On voit plus de gens qui marchent dans les sentiers qu’à l’habitude, les températures douces des dernières semaines ont sans doute convaincu les gens d’aller marcher dehors», a ajouté le gestionnaire du parc provincial Sugarloaf.

Selon lui, les améliorations apportées aux sentiers ont également contribué à l’accroissement du nombre de visiteurs sur le site.

Des jeux de lumières ont été installés sur les arbres qui se trouvent dans la section du terrain camping, rendant le décor enchanteur durant les soirées.

«Je crois que les gens ont compris que d’aller dehors à l’air frais fait du bien à la santé et au moral. J’espère que cette bonne habitude sera conservée une fois que la pandémie de COVID-19 sera terminée et que la vie sera de retour à la normale», a résumé Greg Dion.

À Edmundston, où le passage récent à la phase rouge a forcé la fermetures des salles à manger des restaurants, des bars, des gyms, des centres sportifs, des salles de spectacles, du mont Farlagne et du Casino Grey Rock, les randonnées en plein air s’avèrent une des rares activités qu’il est toujours possible de pratiquer.

Les sentiers du Club de golf Fraser, des différents parcs municipaux et le sentier du Prospecteur sont ainsi accessibles aux gens qui veulent prendre une bouffée d’air.

Au département sports, loisirs et vie active de la Ville d’Edmundston, l’on a indiqué qu’il serait fort possible de voir une augmentation de l’achalandage sur les sentiers à partir de la fin de semaine.