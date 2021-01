COVID-19: Réduction de services dans les hôpitaux du Sud-Est et du Madawaska

Le passage à la phase rouge des zones 1 (région de Moncton) et 4 (région d’Edmundston) entraîne le rehaussement du niveau d’alerte, des réductions temporaires de services et davantage de restrictions aux visites pour les établissements hospitaliers du Réseau de santé Vitalité situés sur le territoire de ces zones.

Conformément aux dispositions de la phase rouge du Plan de rétablissement du Nouveau‑Brunswick, les procédures médicales non urgentes et les chirurgies électives pourraient être reportées au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, à l’Hôpital général de Grand‑Sault, à l’Hôpital régional d’Edmundston et à l’Hôtel‑Dieu Saint‑Joseph de Saint‑Quentin.

«Les réductions temporaires de services seront ajustées selon les capacités de chaque établissement et la propagation du virus dans la collectivité», peut-on lire dans un communiqué de presse du Réseau de santé Vitalité.

Pour le moment, le réseau demande à toutes les personnes qui ont un rendez-vous de se présenter à l’hôpital à la date et à l’heure prévues. Advenant le cas où certains services seraient touchés, le Réseau communiquera avec les patients directement concernés pour remettre leur rendez-vous à plus tard.

Visites interdites

Les visites sont déjà interdites dans tous les établissements hospitaliers du réseau situés dans les zones en phase orange.

Des restrictions supplémentaires s’appliquent toutefois pour les hôpitaux des zones en phase rouge, soit le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, l’Hôpital général de Grand‑Sault, l’Hôpital régional d’Edmundston et l’Hôtel‑Dieu Saint‑Joseph de Saint‑Quentin.

Dans ces hôpitaux, les visites sont uniquement permises aux unités d’obstétrique (un visiteur désigné par patient), de pédiatrie (un visiteur désigné par patient) et aux soins palliatifs (deux visiteurs désignés).

Pour ce qui est des patients qui recevront l’aide médicale à mourir, la présence de deux visiteurs désignés est permise en alternance, sauf dans les cas exceptionnels où l’un des visiteurs a besoin d’assistance pour se rendre au chevet du patient.

Allègement de l’achalandage aux services d’urgence

Le réseau tient également à préciser que tous ses services d’urgence sont ouverts pour les personnes qui ont besoin de soins urgents et qui veulent consulter un médecin.

Toutefois, on demande aux gens dont l’état de santé ne nécessite pas de soins urgents de prendre rendez‑vous avec leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne, de consulter leur pharmacien communautaire, de se rendre à une clinique sans rendez‑vous ou de communiquer avec le service Télé‑Soins (811).