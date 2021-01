Le cinéma de Bathurst ferme temporairement ses portes

La pandémie de COVID-19 continue à faire mal à l’industrie des salles de cinéma.

Le cinéma Apollo de Bathurst s’est ajouté en début de semaine à la liste des établissements qui ont décidé fermer temporairement leurs portes.

«Nous avons pris la décision difficile de fermer pendant quelques semaines», peut-on lire dans un message publié par la direction lundi après-midi sur les réseaux sociaux.

«Il n’y a pas un seul nouveau film qui va sortir au cours des prochaines semaines et avec la région qui est en phase orange, il vaut mieux rester en sécurité chez soi!», a indiqué la direction du cinéma.

Plus tôt ce mois-ci, la direction du Grand Cinema 3 de Grand-Sault avait également annoncé l’arrêt de ses activités en raison de la pandémie de COVID-19, et ce même avant le passage de la région du Madawaska à la phase rouge en tout début de semaine.

À Tracadie, les projections de films au Cinéma Péninsule se poursuivent malgré tout.

«Pour le moment, tant que la phase reste orange et que le gouvernement ne décide pas de nous fermer, le Cinéma Péninsule reste ouvert. Nous avons encore quelques options de films que nous n’avons pas encore présentés chez nous», a indiqué Sonia Grondin, la gérante du cinéma.

«Nous respectons les règles de distanciation sociale, le port du masque et le nombre limité de places dans les salles. Nous avons seulement une seule représentation par soir dans le but de bien nettoyer et désinfecter nos salles», a ajouté Mme Grondin.