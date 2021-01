Certains citoyens de Tracadie vivent dans la zone 6, d’autres dans la zone 7

Les citoyens de Brantville, d’Haut-Rivière-du-Portage et d’autres communautés environnantes ont parfois l’impression de vivre dans une sorte de no man’s land administratif. Bien qu’ils habitent dans la Municipalité régionale de Tracadie, leur emplacement géographique fait en sorte qu’ils sont parfois obligés de se rendre jusqu’à Miramichi pour obtenir des services.

Un groupe de citoyens de la région demandent maintenant de faire partie du comté de Gloucester, dans lequel se situe le reste de la Municipalité régionale de Tracadie.

Une lettre doit bientôt être envoyée à la municipalité, ainsi qu’aux bureaux du député fédéral de Miramichi-Grand Lake, Pat Finnagan, et du député provincial de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson.

La situation perdure depuis plusieurs années, mais la pandémie de la COVID-19 fait resurgir de nouveau les inquiétudes. Selon les cartes disponibles sur le site du gouvernement provincial, puisque ces gens habitent officiellement dans le comté de Northumberland, ils se trouvent dans la zone de santé 7, soit la région du Grand Miramichi. Les résidents de ces communautés se rendent habituellement à Tracadie, situé à environ 15 minutes de route, pour le travail ou pour obtenir des services.

«Si l’on ne peut pas obtenir certains services gouvernementaux à Tracadie, il faut prendre son auto et se rendre à Miramichi. Heureusement, de nos jours, il y a des services qui se donnent à Néguac, mais ça n’a pas toujours été le cas», explique Fernand Thibodeau, un résident de Brantville et porte-parole du groupe de citoyens.

Selon Fernand Thibodeau, Service NB aurait récemment renvoyé des citoyens de la MRT à Néguac ou à Miramichi pour des services, car ils n’habitaient pas dans la zone de santé 6.

Bien que les zones de santé 6 (Chaleur-Péninsule acadienne) et 7 se trouvent toujours dans la phase orange du plan de rétablissement de la province, l’idée même d’une rétrogradation de l’une des zones en phase rouge préoccupe plusieurs.

«En ce moment, on est chanceux parce qu’il n’y a pas beaucoup de cas de COVID dans notre région, mais si l’une de nos régions a le malheur de tomber dans le rouge, ça inquiète beaucoup de gens. Est-ce qu’on pourra se rendre à Tracadie pour des services? Faudra-t-il aller à Néguac (15 minutes de route) ou à Miramichi (45 minutes de route)? On n’a absolument rien contre Néguac, mais les gens d’ici sont habitués à se rendre à Tracadie.»

Selon les consignes du gouvernement provincial, seuls les déplacements nécessaires sont recommandés pour entrer et sortir des zones en phase rouge, les gens peuvent continuer à se déplacer dans la province pour le travail, les études, les courses essentielles et les rendez-vous médicaux.

Keith Chiasson se fait rassurant

Le député de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, se fait rassurant. Même si les cartes disponibles publiquement sur le site de la province disent le contraire, après avoir examiné le dossier de plus près, Keith Chiasson a eu la confirmation du sous-ministre de la Santé que la Santé publique utilise une autre carte à l’interne. La véritable frontière de la zone 6 correspond ainsi avec les limites de la Municipalité régionale de Tracadie.

Par ailleurs, la direction provinciale de Service NB a aussi avisé le bureau de Tracadie que tous les citoyens et citoyennes de la MRT doivent être servis localement, ajoute M. Chiasson

Deux circonscriptions

La confusion s’étend aussi à la sphère politique. Lors des élections provinciales, les résidents de ces communautés votent dans la circonscription de Tracadie-Sheila, comme la majorité de leurs concitoyens. Lors des élections fédérales, ils votent dans la circonscription de Miramichi-Grand Lake.

«Ça devient mêlant pour nous. J’ai de bons rapports avec le député Pat Finnigan, mais Miramichi-Grand Lake c’est un grand secteur. Lorsqu’il est question du développement et d’autres choses qui doivent se faire dans nos communautés, on est terriblement loin des centres. On a l’impression d’être les derniers sur la ligne.»