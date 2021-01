ExploreNB: 70% des demandes n’ont pas encore été traitées

La mise en oeuvre du programme d’incitation au voyage ExploreNB s’avère plus compliquée que prévu. En fin de journée le 19 janvier, les fonctionnaires provinciaux n’avaient remboursé qu’environ le tiers des demandes, soit 7811 sur 25 257.

Créé en juillet pour soutenir un secteur touristique très mal en point, ExploreNB permet aux Néo-Brunswickois d’obtenir un remboursement de 20% sur certaines dépenses admissibles pendant leurs vacances à condition de payer une nuitée dans un hébergement de la province. Il est possible d’obtenir un montant maximum de 200$ par personne.

Il était prévu que les chèques soient distribués 10 à 12 semaines après le dépôt des demandes, mais 17 semaines se sont écoulées et la plupart des remboursements se font encore attendre.

«Nous savons que certains d’entre vous attendent leur remise de 20%. Le processus de paiement a été amorcé et notre équipe travaille sans relâche jour après jour pour acheminer les paiements aux personnes admissibles dès que possible», a indiqué la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace, sur le site internet du gouvernement provincial.

Pas moins de 47 000 reçus d’une valeur de 17,4 millions $ doivent être examinés par une quinzaine d’employés de Service Nouveau-Brunswick.

«Bâtir un tout nouveau programme a pris plus de temps que prévu», a reconnu la ministre en entrevue avec la CBC. Elle prévoit que le travail sera achevé le mois prochain.

Lors de la campagne électorale, l’équipe des progressistes-conservateurs a confirmé son intention de prolonger l’initiative jusqu’à la fin mars 2021. Les détails n’ont toujours pas été communiqués.

La ministre Scott-Wallace suggère toutefois à celles et ceux qui ont voyagé au Nouveau-Brunswick et qui ont séjourné une nuit depuis octobre 2020 de conserver leurs reçus.

«Nous sommes conscients de la situation liée à la COVID-19 et nous n’encourageons pas les voyages non essentiels lorsque des restrictions en la matière sont mises en place par la Santé publique. Cependant, nous encourageons les gens de la province à conserver leurs reçus jusqu’au 31 mars 2021 si les voyages d’agrément sont permis dans la province et lorsqu’ils le seront. Le programme hivernal sera semblable à celui estival, avec l’ajout, évidemment, des produits de l’hiver pour les dépenses admissibles.»

Carol Alderdice, présidente et directrice générale de l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick, souhaiterait notamment un remboursement de l’essence pour les motoneigistes.

Le gouvernement provincial n’a pas non plus décidé si ExploreNB sera renouvelé pour la prochaine saison estivale. Carol Alderdice fait en tout cas le vœu que le programme soit mis en place tout au long de l’année. Elle suggère d’étendre l’offre aux autres provinces de l’Atlantique pour l’été 2021.

En effet, les perspectives restent sombres pour la prochaine saison touristique. Alors que la campagne de vaccination ne devrait pas s’intensifier avant l’été, les chances d’une réouverture rapide des frontières provinciales et nationales semblent minces.

«On ne voit pas cela arriver avant septembre, anticipe Mme Alderdice. Bon nombre d’opérateurs ne seront pas capables de survivre un autre été. Lors d’une année régulière, seulement 33% des revenus viennent des provinces de l’Atlantique. C’est très insuffisant.»

Son association place donc beaucoup d’espoirs sur le «plan de survie de relance et de croissance» sur lequel Fredericton travaille actuellement. Celui-ci pourrait être présenté au mois de mars.