GRC: les trois policiers accusés s’exposent à de graves conséquences

Trois policiers de la GRC de Codiac pourraient perdre leur emploi s’ils sont trouvés coupables d’avoir détruit des preuves lors d’une enquête en 2019, selon un criminologue.

La destruction de preuve lors d’une enquête est une entorse grave aux obligations des policiers, selon le Dr Michael Boudreau, criminologue de l’Université Saint-Thomas.

Les trois policiers accusés d’entrave à la justice ont été suspendus avec salaire le 15 décembre, et ce, jusqu’à l’issue des procédures judiciaires. Il s’agit du caporal Mathieu Potvin, âgé de 32 ans, du gendarme Éric Pichette, âgé de 39 ans, et du gendarme Graham Bourque, âgé de 36 ans.

D’après un reportage de la CBC publié mercredi, ces trois policiers auraient été accusés en raison de la destruction d’une portion d’un enregistrement vidéo le 15 mai 2019.

Cette possibilité a été alléguée par l’avocat Nathan Gorham lors d’une audience concernant son client Jesse Todd Logue, toujours selon la société d’État.

L’avocat Nathan Gorham n’a pas répondu à la demande d’entrevue de l’Acadie Nouvelle.

Selon la GRC, Jesse Todd Logue, qui avait 26 ans au moment de son arrestation, est originaire de la Première Nation de Woodstock mais a aussi habité à Fredericton et à Moncton.

Il a été accusé le 3 septembre 2019 après une fouille lors de laquelle la police a découvert près de 15 kg de méthamphétamine et 880 grammes de cocaïne et de cocaïne épurée, de l’argent liquide et des armes prohibées.

La police a aussi saisi des fortifications en acier et d’autres armes, dont des couteaux, des épées, des arbalètes, une arme à impulsion et du chasse-ours.

Il fait face à cinq accusations reliées aux armes à feu et au trafic de stupéfiants.

Si les trois policiers ont commis l’acte reproché – ce qui n’a encore été prouvé en cour – il se serait produit pendant cette longue enquête amorcée en 2019.

Des membres du Service régional de Codiac, du District de l’Ouest, du District du Sud-Est et de services spécialisés de la GRC, ainsi que de la Force policière de Fredericton et de la Force policière de Woodstock y ont participé.

Le professeur Michael Boudreau estime que si le contenu de la vidéo était significatif, cela pourrait faire tomber l’enquête et blanchir l’accusé.

«C’est seulement une possibilité, mais un bon avocat de la défense pourrait utiliser ceci pour jeter le doute sur la fiabilité de la preuve de la couronne», avance-t-il.

«Détruire de la preuve dans une enquête – et surtout si ça mène à l’acquittement de la personne accusée – est un acte assez grave. Pour des policiers (coupables de tels gestes), leur carrière devrait être finie», analyse le criminologue.

Il estime que cela est encore plus grave si les policiers ont commis cet acte pour se protéger eux-mêmes plutôt que le public.

«Si c’est le cas, c’est assez troublant, ce n’est pas ce que les policiers devraient faire.»

Il estime que des policiers d’expérience «devraient savoir mieux» que de commettre ce genre d’infraction.