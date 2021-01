La gouverneure générale Julie Payette démissionne, alors que les résultats d’une enquête sur des allégations d’un milieu de travail toxique à Rideau Hall doivent être dévoilés.

Mme Payette explique dans un communiqué que « pour le bien de notre pays, pour l’intégrité de ma fonction vice-royale et de nos institutions démocratiques, je suis arrivée à la conclusion qu’un nouveau gouverneur général devrait être nommé ».

« Les Canadiens méritent la stabilité en ces temps incertains », soutient Mme Payette.

Le Bureau du Conseil privé a révélé l’année dernière que la firme Quintet avait été embauchée pour mener une enquête par une tierce partie sur des allégations de harcèlement en milieu de travail au bureau de la gouverneure générale. Dans des reportages, la CBC alléguait que Mme Payette avait rabaissé et humilié publiquement des employés, poussant certains jusqu’aux larmes ou à la démission.

Ces informations ont incité le Bureau du Conseil privé à lancer un examen du milieu de travail, ce que Mme Payette elle-même avait accueilli à l’époque en disant qu’elle était « profondément préoccupée » par les allégations.

« Toute personne a droit à un environnement de travail sain et sécuritaire, à tout moment et en toutes circonstances, écrit-elle jeudi. Il semble que cela n’ait pas toujours été le cas au Bureau du secrétaire du gouverneur général. Des tensions sont apparues à Rideau Hall au cours des derniers mois et j’en suis désolée. »

Nomination controversée

Mme Payette, ancienne astronaute, avait été nommée dans ces fonctions en 2017. Son prédécesseur, David Johnston, avait été choisi par le gouvernement conservateur de Stephen Harper, sur des recommandations d’un comité spécial, qui a plus tard été transformé en Comité consultatif sur les nominations vice-royales. Mais lors de la formation du gouvernement libéral, en 2015, Justin Trudeau avait abandonné cette approche et ramené le processus de nomination au sein du cabinet du premier ministre.

La nomination de Mme Payette avait été controversée dès le départ. Peu de temps après sa nomination, on a appris qu’elle avait été accusée de voies de fait armées alors qu’elle vivait dans le Maryland en 2011. Mme Payette a contesté l’accusation, qui a depuis été retirée.

Mais à mesure que les détails de cet incident émergeaient, on apprenait aussi que Mme Payette avait été impliquée la même année dans un accident mortel avec délit de fuite. À l’issue de l’enquête policière, l’affaire avait été classée sans qu’on porte des accusations.

Mais ces deux affaires ont immédiatement soulevé des questions sur la qualité du processus de sélection, et les doutes sur sa nomination ont persisté depuis.

Une fois nommée, Mme Payette n’a pas emménagé dans la résidence officielle de Rideau Hall, en rénovations, invoquant des problèmes de confidentialité. Elle n’y a pas vécu pendant près de deux ans. Au lieu de cela, elle s’est plutôt installée au Québec, sa province natale, où elle a également passé beaucoup de temps pendant la pandémie.

Trudeau l’a défendue

Lorsque des reportages ont commencé à émerger sur la façon dont elle aurait traité son personnel, M. Trudeau a d’abord exprimé sa confiance en ses capacités, rejetant l’idée de la remplacer.

Dans une entrevue à une station de radio de Vancouver, en septembre, il estimait que Mme Payette était excellente. « Je ne crois pas que les gens, en plus de la crise de la COVID, aient envie d’une crise constitutionnelle », disait-il.

Si un représentant de la reine au Canada ne peut s’acquitter de ses fonctions, est démis de ses fonctions ou meurt, c’est le juge en chef de la Cour suprême du Canada qui assume les pouvoirs de ce bureau, aussi longtemps que nécessaire.

Bien que le poste de gouverneur général soit en grande partie symbolique, il revêt une certaine importance constitutionnelle, en particulier si le gouvernement est minoritaire _ comme c’est le cas actuellement. En 2008, le premier ministre Stephen Harper avait demandé à la gouverneure générale de l’époque, Michaëlle Jean, de proroger le Parlement pour éviter un vote de censure qu’il allait perdre aux Communes – une décision qui avait été controversée à l’époque, mais qui était conforme à la tradition parlementaire britannique.