Négociations syndicales: le gouvernement accusé de se traîner les pieds

Des dizaines de milliers de travailleurs du secteur public sont sans convention collective, parfois depuis des années, et le gouvernement provincial tarde à revenir à la table de négociations avec les syndicats.

Quand la pandémie a frappé le Nouveau-Brunswick en mars, les négociations ont été mises de côté par les syndicats et le gouvernement.

Près d’un an plus tard, des unités de négociation représentant plus de 27 000 travailleurs du secteur public attendent toujours d’avoir un nouveau contrat.

Simon Ouellette, porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) des Maritimes, affirme que le gouvernement traîne de la patte et qu’il était lent à revenir à la table de négociations même cet été, alors que le Nouveau-Brunswick était au creux de la vague de cas de COVID-19.

Le SCFP du N.-B. représente plus de 20 300 travailleurs à l’emploi du gouvernement.

«On a vraiment attendu avant de nous proposer des dates de réunion. De façon pratique, la pandémie a été utilisée pour ralentir les négos et faire traîner le processus encore plus longtemps, parce qu’ils se disent que ça crée de la pression du côté des syndiqués pour accepter des offres moins intéressantes», dit-il.

Ces difficultés liées à la pandémie s’ajoutent à des obstacles qui se dessinaient déjà à l’horizon avant que le virus n’entre en jeu.

Simon Ouellette affirme que les représentants du gouvernement aux négociations n’ont pas toujours le pouvoir de prendre des décisions et qu’ils doivent souvent s’en remettre à leurs supérieurs avant de pouvoir formuler une réplique.

Brien Watson, président du SCFP du N.-B. a fait face à ce problème il y a quelques années.

«Quand j’étais président de la section locale 1253, c’était comme ça que ça fonctionnait. On présentait quelque chose et les négociateurs devaient se lever et partir pour demander la permission au gouvernement. Il n’y a personne à la table de négociations qui peut prendre une décision», se plaint-il.

Il se rappelle que le gouvernement pouvait parfois prendre deux jours à considérer une offre alors que les négociations étaient prévues pour seulement trois jours.

L’Acadie Nouvelle a demandé au ministère des Finances et du Conseil du trésor, qui traite habituellement de questions syndicales, de commenter ces accusations.

«Les négociateurs négocient selon le mandat fourni par le Cabinet», répond Jennifer Vienneau, directrice des communications.

Elle précise aussi que les échanges ne commencent pas nécessairement dès qu’une convention collective se termine et que le début des discussions peut prendre quelques mois dans certains cas.

Daniel Légère, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du N.-B., affirme que le secteur privé s’est plutôt bien débrouillé sur le plan syndical pendant la pandémie.

«Quand ça vient au secteur public, c’est un peu différent. La province, on dirait qu’ils ont l’attitude de ne pas traiter leurs employés de la même manière, surtout en ne leur accordant pas de vraies augmentations salariales.»

Il explique que les faibles augmentations de salaire à travers les années ne suivent pas le coût de la vie et que les employés du secteur public en font les frais.

Le Syndicat du Nouveau-Brunswick représente environ 7636 travailleurs dont la convention collective est échue. Dans certains cas, ils sont sans contrat depuis 2017.

Dans un énoncé envoyé par courriel, la présidente du syndicat, Susie Proulx-Daigle, explique qu’il était attendu que la pandémie ralentisse les négociations collectives, puisqu’il fallait se concentrer à aider le N.-B. pendant ces temps difficiles.

«Nous sommes à la table de négociations avec quelques-uns de nos groupes avec l’esprit ouvert et des solutions créatives sur différentes situations que nos membres rencontrent. Nous nous attendons à ce que le gouvernement vienne à la table prêt à écouter et à répondre dans des délais appropriés.»

Négocier de bonne foi

Yves Goguen, professeur à l’Université de Moncton spécialisé dans le droit du travail, rappelle que la Cour suprême a statué en 2007 que l’employeur – dans ce cas-ci, le gouvernement provincial – a l’obligation de négocier de bonne foi.

Ces pourparlers doivent être un «processus significatif de consultation et de discussion» et «ne peuvent être réduits à un simple droit de faire des représentations», selon le professeur.

Si le gouvernement négocie réellement par l’entremise de représentants qui n’ont pas le pouvoir de négocier librement, comme l’avance le SCFP, cela peut poser problème, selon le professeur.

«Si c’est vrai, ça me paraît insuffisant que le gouvernement envoie simplement des personnes pour écouter les doléances. Ça me paraît comme si on passe à côté de ce qu’est une négociation de bonne foi selon la Cour suprême.»

Mais selon Simon Ouellette du SCFP, le gouvernement se garde de faire faux pas.

«Ils font le minimum pour s’assurer qu’ils ne puissent pas être accusés de négocier de mauvaise foi selon la loi», estime-t-il.

Yves Goguen estime que le gouvernement Higgs commence à avoir un bilan peu reluisant en matière de relations de travail.

Les employés syndiqués des foyers de soins ont dû surmonter plusieurs obstacles pour parvenir à une entente de principe en juillet dernier.

Afin d’obtenir le droit de faire la grève, ils ont notamment dû se rendre devant les tribunaux pour contester un article d’une loi qui s’est révélé inconstitutionnel.

«Ça force un peu le syndicat à les contester devant les tribunaux, ce qui leur fait perdre du temps», dit Yves Goguen.

D’entrée de jeu, un gel de salaires

En décembre, le premier ministre Blaine Higgs a annoncé un gel de salaires d’une durée d’un an pour 5800 employés du secteur public, soit les cadres et les employés non syndiqués. Il a aussi l’intention de convaincre les syndicats d’accepter un gel des salaires.

La nouvelle a eu l’effet d’une douche froide pour le SCFP, selon Simon Ouellette.

Selon lui, au moment où le premier ministre a fait part de ses intentions, les négociations progressaient tellement lentement qu’une seule unité syndicale avait déjà commencé à négocier de façon satisfaisante des enjeux liés aux salaires. «Et ça aussi ç’a été jeté par la fenêtre.»

Le premier ministre a déjà rencontré les syndicats de la fonction publique pour discuter de ce gel en décembre, d’après Jennifer Vienneau, porte-parole du ministère des Finances.

Brien Watson, président du SCFP du N.-B., dit qu’une nouvelle rencontre est prévue ce vendredi.

Le gel des salaires promis par le gouvernement, alors même que certaines unités syndicales tentent de négocier de nouvelles conventions collectives, est un exemple de négociation de mauvaise foi, selon lui.