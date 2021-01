Itinérance et toxicomanie: les élus de Moncton sont exaspérés

La Ville de Moncton dit ne pas disposer des ressources afin de composer avec les problèmes de consommation de stupéfiants d’une partie de sa population itinérante au centre-ville.

Lors de la dernière réunion du conseil municipal de Moncton, de nombreux élus se sont dits inquiets de la criminalité sévissant dans le secteur du centre-ville. Ces incidents, selon eux, sont plus nombreux depuis l’ouverture du nouveau refuge de la Maison Nazareth au 75 rue Albert, en plein centre-ville, l’an dernier.

Interrogé à ce sujet par les conseillers, le surintendant Tom Critchlow, responsable du Service régional de Codiac, a confirmé que les forces de l’ordre sont souvent appelées dans le secteur de la Maison Nazareth, sans toutefois pouvoir fournir de chiffres précis à cet effet.

Visiblement frustré par la situation, le conseiller Bryan Butler, a déploré le manque de ressources afin de traiter les dépendances d’une partie de la population itinérante.

«On parle toujours et encore d’itinérance, mais ce n’est pas ce dont il s’agit, ce sont des problèmes causés par la toxicomanie. On investit et on investit, mais on n’a toujours pas trouvé de manière de régler cette situation. Le 75 rue Albert ne fonctionne tout simplement pas», a-t-il lancé.

Le Service régional de Codiac, a rétorqué M. Critchlow, fait son possible afin de lutter contre la criminalité au centre-ville, mais ces efforts demeureront des coups d’épée dans l’eau tant et aussi longtemps qu’on ne s’occupe pas des nombreuses facettes reliées à l’itinérance, que ce soit la santé mentale, la toxicomanie, l’éducation ou les logements sociaux, pour ne nommer que ceux-là.

«On s’occupe des refuges pour sans-abris, on a des soupes populaires, ce sont des choses absolument essentielles, mais on n’en fait pas assez pour les problèmes de dépendance, a déploré M. Butler lors d’une interview avec le journal, jeudi. Je n’ai jamais vu une initiative dans notre ville qui a réussi à régler cette problématique.»

Marie-Pier Rivest, professeure à l’École de travail social de l’Université de Moncton, affirme que cette situation est symptomatique «d’un désengagement de l’État du social» qui remonte à plusieurs décennies déjà.

«Les intervenants sont appelés à faire des miracles avec très peu de ressources», note-t-elle.

Le phénomène est mal compris

Paulette Thériault, conseillère du quartier 1, croit qu’un changement d’approche s’impose, notamment parce que les problématiques entourant l’itinérance sont, le plus souvent, regardées de manière trop simpliste.

«On parle par exemple de logements pour les sans-abris, mais si on donne demain un toit à toute la clientèle de la Maison Nazareth, on ne va rien régler, c’est une question bien plus complexe», illustre-t-elle.

En effet, Mme Rivest croit qu’une «stratégie globale de lutte contre l’itinérance se doit d’aborder des questions plus larges comme la santé mentale, la pauvreté et la discrimination».

Si Moncton souhaite se pencher davantage sur cette problématique, elle croit toutefois qu’elle «devra travailler de concert avec le provincial et le fédéral pour se pencher sur les conditions systémiques et structurelles afin d’éviter de marginaliser davantage une population déjà très stigmatisée.»

M. Butler, qui a travaillé comme policier pendant une trentaine d’années, et Mme Thériault sont d’accord pour dire que la Ville pourrait devoir se tourner vers Fredericton et Ottawa afin de chercher des appuis.

Mais encore faut-il être en mesure de bien comprendre le phénomène.

«Il faudrait avoir un portrait clair de la situation, mais en réalité, on ignore quelle proportion de la population itinérante consomme des stupéfiants, par exemple», explique Mme Thériault.

Chose certaine, la consommation de stupéfiants semble être à la hausse. En 2019, l’organisme Ensemble Moncton a distribué 471 369 seringues aux consommateurs de drogues de la région. Selon l’organisme, la demande pour ces produits a augmenté de 91% entre 2018 et 2020.

Il a été impossible de joindre la Maison Nazareth pour obtenir des commentaires.