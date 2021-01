20 cas de COVID-19 confirmés dans un foyer de soins à Edmundston

Le Manoir Belle Vue, un foyer de soins spéciaux situé à proximité de l’Hôpital régional d’Edmundston, est aux prises avec une importante éclosion de COVID-19.

La direction de l’établissement a fait savoir en milieu de week-end que 14 résidents et 6 employés de l’endroit avaient contracté la COVID-19. L’un des résidents du foyer a dû être hospitalisé.

«Nous avons encore une équipe de santé publique sur les lieux qui travaille d’arrache-pied à rassurer, désinfecter et prendre soin de nos résidents avec nous. Nous essayons de répondre à toutes vos questions, mais pour l’instant notre priorité est de stabiliser la situation le plus vite possible. Il est très important de ne pas surcharger les lignes téléphoniques, car nous en avons besoin en cas d’urgence», a indiqué la direction du Manoir Belle Vue dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux.

Les employés et les résidents du foyer de soins spéciaux ont pris part samedi matin à une deuxième séance de dépistage de la COVID-19.

Lundi, une équipe formée d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de préposés aux soins sera déployée au Manoir Belle Vue afin de prêter main-forte aux employés qui sont déjà en place.

Cette importante éclosion intervient au moment où la région d’Edmundston est en confinement depuis dimanche minuit, et ce en vertu de l’arrêté obligatoire de la province.