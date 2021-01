Brian Murphy élu président du Parti libéral du N.-B.

Anciennement député fédéral et maire de Moncton, Brian Murphy est maintenant président de l’exécutif de l’Association libérale du N.-B.

Le bureau de direction a été choisi lors d’une rencontre biennale par vidéoconférence samedi.

Le nouveau président estime qu’il y a beaucoup à faire pour reconstruire le parti, à commencer par recruter davantage de gens pour les associations de circonscription à travers la province.

Les libéraux ont subi une déconfiture lors des dernières élections provinciales. Ils ont peiné à faire élire des candidats dans les grands centres tels que Moncton, Fredericton et Saint-Jean, et leur chef Kevin Vickers a même perdu dans sa propre circonscription de Miramichi.

«On n’a qu’un seul député dans les trois grandes villes, ce n’est pas bon, ce n’est pas acceptable, on doit changer ça», dit Brian Murphy.

Il doit aussi y avoir une réunion sur la politique du parti, ainsi qu’une course à la chefferie.

Selon Brian Murphy, cette course n’aura pas lieu en 2021, non seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause du manque «d’infrastructure» au sein du parti.

«Je ne sais pas quand, il y a des gens qui la veulent aussitôt que possible, il y en a qui pensent qu’on a besoin d’une période de temps pour rebâtir le parti parce que je dois constater que nous n’avons pas beaucoup d’argent.»

Remonter la pente

Brian Murphy explique qu’il a déjà fait des collectes de fonds pour le parti et il se dit confiant qu’il parviendra à remonter la pente.

«Avant une course à la chefferie, j’imagine qu’il y aura une réunion de politique, parce qu’on a besoin d’avoir des politiques précises, des choses qui montrent à tous les Néo-Brunswickois que nous avons des idées pertinentes.»

Brian Murphy croit qu’il est «essentiel» d’organiser un congrès à la direction pour choisir le nouveau chef cette fois-ci. Rappelons que l’ancien chef Kevin Vickers avait été choisi par acclamation.

«C’est essentiel d’avoir un congrès à la direction selon moi, parce que quand les gens font quelque chose comme ça en grand nombre, il y a beaucoup plus d’intérêt et plus de discussions», dit-il.

Mais il estime qu’il y aura beaucoup d’intérêt envers la course à la chefferie du Parti libéral. Il est déjà bon signe, selon lui, que plus de 1000 personnes se soient pointées à la réunion de samedi par vidéoconférence.

Brian Murphy est avocat dans la région de Moncton, et il a été député fédéral de Moncton-Riverview-Dieppe, et ce, jusqu’en 2011. M. Murphy a également été maire de Moncton de 1998 à 2004.

Alaina Lockhart, ancienne députée fédérale de Fundy Royal, a été élue vice-présidente provinciale. Robert Kitchen est devenu VP des politiques, Theresa Blackburn est VP des communications, et Hélène Hébert VP de l’adhésion.