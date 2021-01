Changements climatiques: la région Chaleur veut passer de la parole aux actes

Les communautés de la région Chaleur veulent passer à l’action pour lutter efficacement contre les changements climatiques.

Le dépôt plus tôt cette semaine d’un 3e rapport en matière d’adaptation aux changements climatiques qui a été préparé pour la Commission de services régionaux (CSR) Chaleur devrait permettre d’acquérir une meilleure connaissance des impacts liés à ces changements et de mener à bien des actions pour être en mesure d’y faire face.

«Les trois premières années ont surtout servi à faire un diagnostic, à comprendre les impacts des changements climatiques et à déterminer quels sont les secteurs vulnérables. Maintenant, à la lumière de données et des recommandations de consultants, on peut travailler sur un plan d’adaptation», a indiqué Marc Bouffard, le directeur de l’urbanisme à la SCR Chaleur.

Le rapport préparé par la firme de génie-conseil WSP se veut sans équivoque.

«Au courant du 21e siècle, les changements climatiques anticipés entraîneront une augmentation des aléas sur le territoire de la CSR. En effet, l’augmentation des températures, des précipitations et du niveau de la mer amplifiera la fréquence et l’intensité des épisodes climatiques extrêmes (canicules, tempêtes, etc.)», peut-on lire dans le document de 89 pages.

Plus concrètement, les auteurs du rapport font état d’une augmentation de près de 30 jours avec des températures maximales supérieures à 30°C d’ici la fin du siècle.

Il est aussi question de l’augmentation du niveau de la mer et la diminution du couvert de glace qui favoriseront le phénomène de l’érosion côtière, tout comme de l’augmentation des cycles de gel-dégel en hiver qui accélérera la dégradation des infrastructures.

Sans apporter un nouvel éclairage sur les problématiques entourant les changements climatiques, le rapport fait également mention de l’augmentation de l’intensité des précipitations extrêmes de courte durée et par ricochet des inondations.

Les chercheurs se sont aussi attardés au phénomène de l’augmentation des températures qui favorisera les conditions de sécheresses propices aux feux de forêt ainsi qu’à la migration des espèces envahissantes et des vecteurs de maladies, citant l’apparition de la maladie de Lyme transmise par les tiques et de l’agrile du frêne.

«Les changements climatiques vont affecter les gens à plusieurs niveaux, tant au chapitre des propriétés que de la santé physique et mentale des personnes. Il y a un paquet d’actions qui seront menées au cours des prochaines années», a affirmé Marc Bouffard en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Les différentes stratégies d’adaptation aux changements climatiques s’articulent surtout autour de la mise en place d’éléments de protection, de restreindre – voire interdire – le développement dans les secteurs à risque et autour du retrait ou de la relocalisation des personnes bâtiments, infrastructures à l’extérieur des secteurs de contraintes.

Une population, des industries et des infrastructures à risque?

La phase 3 du rapport intitulé Plan d’adaptation aux changements climatiques mentionne que la population de la CSR Chaleur est particulièrement vulnérable étant donné qu’elle est majoritairement installée en zone côtière ou riveraine, en plus d’être une des populations les plus vieilles du pays.

Selon ses auteurs, l’augmentation anticipée de la fréquence des canicules constituera un risque sanitaire pour les populations âgées.

Ces derniers font aussi état de la présence d’un peu plus de 2100 structures qui sont situées à l’intérieur d’une zone donnée de submersion ou à l’intérieur d’une zone d’érosion de 25 m.

Toujours selon les conclusions de cette étude, les changements climatiques mettent à risque plusieurs emplois dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie lourde, le commerce de détail, les stations de pompage, les marinas, les campings et les colonies de vacances ou l’hébergement.

Le secteur le plus préoccupant est Belledune où on retrouve neuf industries lourdes et où le secteur agricole est à risque.

«Les nouvelles ne sont pas bonnes! Le réchauffement climatique a déjà commencé à apporter son lot de problèmes, les risques sont bien là et sont réels», a commenté André Robichaud, professeur de géographie à l’Université de Moncton, campus de Shippagan.

«Nos infrastructures ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais celles qui sont proches de la mer et à faible altitude sont plus à risque», a ajouté le spécialiste des changements climatiques et des études du littoral.

Sans aucunement vouloir minimiser les impacts des changements climatiques qui s’annoncent importants, M. Robichaud convient que ceux-ci pourraient tout de même être profitables à quelques égards.

«Il y a toujours des bons côtés, mais on ne s’y attarde pas tellement souvent. Les hivers plus courts vont sûrement plaire à plusieurs, tout comme les secteurs de l’industrie touristique et de l’agriculture avec de nouvelles cultures qui pourraient profiter du réchauffement des températures.»