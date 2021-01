COVID-19: 20 nouveaux cas dimanche et la région d’Edmundston en confinement

La Santé publique a signalé 20 nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui.

Il y a 10 cas dans la zone 1 (région de Moncton), soit :

quatre personnes âgées de 19 ans ou moins;

une personne âgée entre 20 et 29 ans;

une personne âgée entre 30 et 39 ans;

une personne âgée entre 50 et 59 ans;

deux personnes âgées entre 60 et 69 ans; et

une personne âgée entre 70 et 79 ans.

Il y a neuf cas dans la zone 4 (région d’Edmundston), soit :

deux personnes âgées entre 19 ans ou moins;

une personne âgée entre 20 et 29 ans;

une personnes âgée entre 40 et 49 ans;

trois personnes âgées entre 50 et 59 ans;

une personne âgée entre 60 et 69 ans; et

une personne âgée entre 80 et 89 ans.

Il y a un cas dans la zone 7 (région de Miramichi), soit :

une personne âgée entre 50 et 59 ans.

Tous les cas sont sous investigation, et les personnes sont en auto-isolement.

Il y a 1124 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 776 personnes se sont rétablies. Il y a eu 13 décès, et il y a 334 cas actifs. Cinq personnes sont hospitalisées, et deux d’entre elles sont à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 185 936 tests de dépistage ont été réalisés.

«Les tendances actuelles sont encourageantes, mais ces renseignements sont seulement fiables si les personnes qui ressentent des symptômes subissent immédiatement un test de dépistage», a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«Nous aurons davantage confiance aux décisions que nous prenons et il sera plus probable que les restrictions imposées dans certaines zones soient assouplies si un plus grand nombre de citoyens de la province dans toutes les zones de santé subissent un test de dépistage dès qu’ils ressentent des symptômes.»

Écoles près de la zone 4

Les écoles Andover Elementary School, Perth-Andover Middle School et Southern Victoria High School à Perth-Andover, et les écoles Donald Fraser Memorial School et Tobique Valley High School à Plaster Rock passeront en mode intervention le lundi 25 janvier.

À compter de mardi, les élèves de ces écoles poursuivront leur apprentissage à partir de la maison, de manière virtuelle ou par l’intermédiaire de trousses d’apprentissage sur papier. Cette décision a été prise en raison des difficultés opérationnelles causées par le fait qu’une bonne partie de la population scolaire de ces écoles habite dans la zone 4.

Les membres du personnel de la zone 4 travailleront à la maison au cours de cette période, alors que ceux de la zone 3 peuvent continuer à travailler de leur école. La fréquentation scolaire pourrait être différente pour certains élèves désignés comme étant vulnérables, selon le cas. Les écoles communiqueront directement avec les familles concernées.

Un programme de prêt d’appareils électroniques sera à la disposition des familles dont les enfants fréquentent une classe de la troisième à la huitième année et qui n’ont pas accès à des outils technologiques à la maison. Au besoin, des processus de livraison ou de récupération de type service au volant seront organisés pour les parents qui auront besoin de récupérer du matériel ou des fournitures scolaires pour leurs enfants. De plus amples renseignements seront disponibles par l’entremise de l’école ou du district scolaire.

Les élèves et les membres du personnel qui rencontreront des problèmes de connectivité liés à l’apprentissage en ligne pourront obtenir du soutien technique en composant le 1-833-453-1140.

Confinement de la zone 4

La zone 4 (région d’Edmundston) est en confinement en vertu de l’arrêté obligatoire de la province. Une liste détaillée des restrictions relatives au confinement, y compris les entreprises qui peuvent demeurer ouvertes et celles qui doivent fermer, est disponible en ligne. Ces restrictions seront en vigueur pendant une durée minimale de 14 jours.

Rappel des directives des phases rouge et orange

Les zones 1, 2 et 3 demeurent dans la phase rouge du plan de rétablissement provincial relatif à la COVID-19. Les zones 5, 6 et 7 demeurent dans la phase orange.