Pression financière: le Carrefour pour femmes fait appel à la communauté

Le Carrefour pour femmes de Moncton a pu surmonter l’année 2020 avec les dons de la communauté, mais il aura encore besoin de cette aide en 2021 à cause des défis financiers occasionnés par la pandémie.

Le Carrefour pour femmes, qui sert de refuge aux femmes et aux enfants qui cherchent à fuir la violence familiale, dépend en grande partie d’un financement provincial qui est insuffisant pour couvrir toutes ses dépenses.

Pour combler l’écart, l’organisme met sur pied des levées de fonds chaque année, mais ces efforts ont été coupés court par la pandémie.

Geneviève Latour, agente d’élaboration des programmes du Carrefour pour femmes, explique que la communauté est rapidement venue en aide à l’organisme en 2020.

«Au début de la pandémie, on avait vraiment des craintes à savoir si on allait pouvoir poursuivre l’offre de nos différents programmes, et la réponse de la communauté a été vraiment bonne», dit la directrice, en ajoutant que le Carrefour a aussi bénéficié des programmes d’aide gouvernement fédéral.

L’organisme a été en mesure de poursuivre ses programmes et même d’effectuer des rénovations pour pouvoir héberger plus de gens.

Les mêmes défis financiers se dressent à l’horizon pour l’année 2021, selon Geneviève Latour.

«La fin de notre année financière arrive, et ça signifie qu’au premier avril, on recommence à zéro, encore une fois avec une capacité réduite de pouvoir faire des collectes de fonds comme on en a l’habitude», dit-elle.

Le Carrefour organise habituellement une course-bénéfice et une marche en talons hauts pour recueillir des fonds. Il pourrait toujours y avoir une course en modèle virtuel cette année, précise Geneviève Latour – mais les fonds recueillis risquent d’être moindres par rapport aux années précédentes.

En attendant, elle fait appel aux dons de la communauté à nouveau.

Malgré les rénovations effectuées cette année, le Carrefour s’est retrouvé avec une capacité réduite en raison des mesures de santé publique.

L’impossibilité pour les femmes de partager une chambre avec une autre si elles ne sont pas issues de la même bulle a limité le nombre de personnes que le Carrefour a pu aider pour une bonne partie de l’année.

Cela ne signifie pas que les besoins ont diminué: d’avril à novembre 2020, le Carrefour a accueilli 120 femmes et 47 enfants dans le refuge, et les employées ont répondu à plus de 600 appels de crise.

La fréquentation a surtout augmenté à l’été, alors qu’il était devenu clair que la pandémie était là pour rester.

Geneviève Latour constate aussi que le nombre d’incidents de violence physique a augmenté par rapport aux cas de violence mentale, sexuelle, financière ou autre.

Les cas de violence physique constituent maintenant 81% des interventions, alors que ce chiffre est normalement d’environ 50% parmi les personnes qui demandent refuge.