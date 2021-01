Soins aux aînés à domicile: la COVID-19 exacerbe les besoins

Le besoin d’améliorer la qualité des soins et du soutien à domicile fait partie du discours politique depuis longtemps dans la province, mais la crise de la COVID-19 exacerbe les besoins, croit l’Association des francophones des aînés du Nouveau-Brunswick.

L’amélioration des soins à domicile est aussi une priorité de longue date pour l’AFANB. Avant la tenue des élections provinciales l’an dernier, l’organisme demandait aux vainqueurs de l’élection de s’engager à établir et à mettre en œuvre, dès les deux premières années de son mandat, un plan d’action concret pour augmenter le niveau de soutien à domicile des aînés.

L’organisme a eu droit à une rencontre avec Bruce Fitch, ministre du Développement social, en novembre.

«Même avec la pandémie, on continue de pousser dans le même sens. C’est toujours notre but ultime de pouvoir garder les gens le plus longtemps à la maison, dans leur milieu, avec les soins médicaux et le soutien», dit Marcel Larocque, président de l’AFANB.

«D’être chez soi, dans ses affaires, dans sa routine, c’est le but ultime. Au niveau du mieux-être, c’est ce que les gens préfèrent. Peu importe notre âge, on aime être parmi les nôtres, chez nous, c’est plus facile.»

Depuis le début de la pandémie, plusieurs cas au Nouveau-Brunswick ont été liés à des éclosions dans des foyers de soins. Un exemple parmi plusieurs. Une éclosion au Manoir Notre-Dame, à Moncton, a été liée à 44 cas de COVID-19, incluant 22 résidents et six employés.

Il existe deux catégories de soins à domicile financés par les fonds publics au Nouveau-Brunswick. Par exemple, le Programme extra-mural, financé par le ministère de la Santé et géré par les Services de santé Médavie, consiste à offrir certains soins médicaux à domicile (soins de courte durée, soins chroniques, soins palliatifs).

Les services du programme de soutien à domicile, gérés par le ministère du Développement social, sont offerts par des préposés qui sont là pour soutenir la personne dans son quotidien (bain, préparation des repas, tâches ménagères, aide au magasinage, etc).

Or, une étude publiée au début de 2019 par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick a permis d’apprendre que près de la moitié des gens ayant besoin de soins à domicile dans la province ont affirmé que tous leurs besoins n’ont pas été satisfaits.

Récemment, Doris Ann Allain, de Moncton, et ses frères et sœurs ont demandé l’aide du Programme extra-mural pour soigner leur mère, victime d’un accident cardiovasculaire, qui habite dans la région de Néguac.

Jusqu’à maintenant, les soins offerts à leur mère sont loin de répondre aux besoins de la famille, dit Doris Ann Allain.

«Ma mère a fait un ACV. Elle ne peut se lever ni faire son ménage ni sa toilette. On lui offre 45 heures par semaine. Il a fallu insister pour augmenter le nombre d’heures, car on ne peut pas toujours être là pour l’aider. Personnellement, je monte de Moncton une fin de semaine sur trois, mais nous ne sommes pas des infirmières ou des soignants. C’est mon grand désarroi. On a besoin de plus d’heures.»

Selon Marcel Larocque, le gouvernement provincial doit en faire davantage afin de corriger les lacunes qui existent dans le système de soutien à domicile.

«Il manque de personnel pour donner les soins médicaux chez l’extra-mural, mais il manque aussi de gens pour faire toutes sortes de choses, comme le ménage, les courses et ainsi de suite. Même si les gens sont prêts à débourser pour avoir cette aide, il n’y a pas toujours quelqu’un pour le faire. Ce n’est pas évident de trouver du monde. Il faut que le gouvernement continue d’investir.»

Selon Robert Duguay, porte-parole au ministère du Développement social, le gouvernement provincial consacre plus de 150 millions $ par année au programme de services de soutien à domicile.

«Bien que l’accent soit actuellement mis sur la gestion de la pandémie, les ministères continuent de travailler sur des initiatives concrètes pour identifier les opportunités d’investissement qui correspondent à cet objectif ultime.»