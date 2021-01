Un groupe demande à Tracadie de changer le nom de l’aréna S.A. Dionne

Le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier, prend au sérieux des allégations visant le père Stanislas A. Dionne, décédé en 2013. Un défenseur des victimes d’abus sexuels par des prêtres demande à la MRT de changer le nom de l’aréna et de la piscine qui portent son nom.

Les démarches sont menées par Lowell Mallais, qui a été l’une des nombreuses victimes de l’ancien prêtre Lévi Noël. Dans une entrevue avec Radio-Canada Acadie, Lowell Mallais affirme avoir pris contact avec deux hommes qui allèguent avoir été agressés sexuellement par le père Dionne lorsqu’ils étaient mineurs.

Toujours selon Radio-Canada, ces deux victimes auraient aussi été dédommagées par le diocèse de Bathurst et les faits remonteraient aux années 1970. Les démarches sont appuyées par René A. LeBlanc, un avocat de Moncton, qui dit dans une lettre avoir accompagné les deux présumées victimes lors d’un processus hors cour avec le diocèse de Bathurst.

Une copie de la lettre envoyée à la MRT a aussi été affichée sur la page Facebook «Innocentes victimes d’abus sexuels du diocèse de Bathurst N.-B.»

«Le diocèse de Bathurst a indemnisé ces victimes. Les victimes appuient la demande de changer le nom. Ils souhaitent aussi maintenir leur confidentialité», peut-on lire.

La MRT prend les allégations au sérieux

Jusqu’à maintenant le père S.A Dionne était connu dans les régions de Tracadie et de Sheila comme un bâtisseur. Le maire Denis Losier a donc été surpris d’apprendre la nouvelle d’un journaliste de Radio-Canada la semaine dernière.

L’information a ensuite été partagée dans les jours qui ont suivi avec le reste des membres du conseil municipal et les avocats de la municipalité.

«C’est certainement quelque chose qui est pris au sérieux», dit-il.

Par contre, avant de se prononcer, les prochaines étapes du conseil et des avocats consisteront à vérifier si les accusations sont fondées. Puisque cette affaire concerne les avocats municipaux, les débats se poursuivront à huis clos.

«S’il y a eu des dédommagements, est-ce qu’il y a eu des sessions en cour, des accusations? De prendre position aujourd’hui d’un bord ou d’un autre, ce serait de jouer le rôle du juge et donner une sentence ou d’acquitter la personne. Il faut trouver l’information et voir si elle confirme les dires. J’ai demandé à notre greffier de faire parvenir l’information à nos avocats pour qu’ils puissent être en mesure de nous guider dans ce qu’on vient de recevoir comme nouvelle. À partir de là, le conseil pourra se positionner en fonction de l’information.»

Au cours des derniers jours, la nouvelle a créé des vagues dans la région de Tracadie.

«Ça ne frappe pas juste le conseil, ça fait écho dans la communauté. Les gens se posent beaucoup de questions et le courant de pensée est partagé. Il y a des gens qui sont prêts à l’accuser et il y en a d’autres qui le défendent. Je pense que ce qui est important à retenir c’est que nous avons reçu l’information et on va en parler à huis clos avec nos avocats.»

En 2019, des allégations semblables avaient été portées contre le défunt curé Louis Gonzague Daigle, qui a été le premier curé de la paroisse de Sheila en 1946.

Une rue dans le secteur de Sheila porte son nom. Après maintes recherches, aucune information incriminante à son sujet n’a été trouvée publiquement.

Par ailleurs, le diocèse de Bathurst n’avait aucun dossier le liant à une quelconque affaire de pédophilie. Devant cette absence de renseignements, la MRT a décidé de ne pas modifier le nom de la rue.