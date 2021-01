École à distance: les enseignants du Nord-Ouest prêts pour le défi

Les élèves du Nord-Ouest ont démarré l’apprentissage à la maison lundi alors que la région entamait une deuxième journée de confinement total.

Préoccupée par la progression rapide du virus dans la zone 4, soit la région d’Edmundston, la Santé publique du Nouveau-Brunswick a recommandé vendredi un confinement complet d’au moins deux semaines pendant lequel les écoles devraient fermer leurs portes.

C’est ainsi qu’un nouveau défi a commencé lundi matin pour les 888 employés du District scolaire francophone Nord-Ouest. (DSFNO) et ses quelque 5000 élèves de la maternelle à la douzième année: l’apprentissage virtuel à plein temps.

«Ça fait des mois qu’on se prépare à cette éventualité. On aurait espéré ne pas avoir à mettre nos plans à exécution, mais on est contents aujourd’hui qu’on a fait toute cette préparation (…)», a témoigné Luc Caron, le directeur général du district en matinée.

Pour les élèves du niveau secondaire qui possèdent déjà les outils numériques nécessaires à l’apprentissage virtuel, M. Caron estime que la transition devrait assez bien se dérouler.

Le plus grand défi, selon lui, sera d’assurer la continuité de l’apprentissage chez les plus petits, notamment ceux qui fréquentent la garderie ou dont les parents travaillent et ne peuvent assurer la supervision.

«La réalité de l’enseignement virtuel sera différente en fonction du niveau scolaire. On s’entend, les élèves de la maternelle ne vivront pas les mêmes apprentissages que ceux de la 12e année, qui eux étaient déjà habitués au mode virtuel et qui fréquentaient déjà l’école un jour sur deux (…)»

Cela dit, le DSFNO s’empresse de prêter des appareils numériques (ordinateur ou tablette électronique) aux élèves de tous âges.

Un service de cueillette à l’auto serait déjà disponible aux écoles pour ceux qui en ont besoin, mais le district n’écarte pas la possibilité d’utiliser son service d’autobus pour livrer les outils s’il était nécessaire.

Une trousse d’apprentissage aurait aussi été acheminée dans tous les foyers d’élèves de niveau primaire pour accompagner l’enseignement virtuel.

Au-delà des ressources, le directeur anticipe que le bon fonctionnement de l’école à la maison reposera sur la communication continue du personnel avec les parents pendant les jours et les semaines à venir.

«On s’attend à ce que les parents communiquent avec nos enseignants», évoque-t-il.

«Il y aura des ajustements et des plans de match établis avec eux sur une base individualisés pour composer avec la réalité de ceux qui travaillent et ne peuvent pas nécessairement assurer l’apprentissage comme un enseignant le ferait.»

La direction du DSFNO promet aussi d’effectuer des suivis quotidiens avec les directions d’écoles afin de définir les problèmes potentiels et y trouver des solutions.

M. Caron n’osait pas s’avancer lundi pour prédire si la fermeture temporaire des écoles du Nord-Ouest occasionnerait un retard dans les objectifs de rattrapage.

«L’avenir va nous le dire (…)», a-t-il souligné en ajoutant que l’enseignement virtuel est loin d’être la méthode optimale, bien que nécessaire vu le contexte actuel.

Le confinement total du Nord-Ouest concerne les écoles primaires et secondaires des régions de Kedgwick, de Saint-Quentin, de Grand-Sault et d’Edmundston.

Les élèves pourraient regagner leurs pupitres au plus tôt le 8 février.