Les infirmières auxiliaires veulent être reconnues à leur juste valeur

Le Syndicat des infirmières auxiliaires demande au gouvernement de les reconnaître comme infirmières à part entière et d’augmenter leur salaire, en plus de régler les problèmes de recrutement et de rétention dans ce milieu.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) estime que le gouvernement piétine sur les questions qui importent aux infirmières auxiliaires alors que ces travailleuses forment une partie essentielle du système de santé.

En conférence de presse virtuelle, la présidente de la section locale 1252 du SCFP, Norma Robinson, a écorché l’inaction du gouvernement.

«Nous sommes au bord d’une crise de recrutement et de rétention.

Quand est-ce que le gouvernement reconnaîtra les changements qui devraient être apportés à leurs salaires et à leurs conditions de travail?»

Le syndicat demande entre autres que les infirmières auxiliaires puissent être appelées infirmières, comme c’est le cas dans d’autres provinces.

Le syndicat affirme que les infirmières auxiliaires ont des responsabilités et des compétences qui sont à 90% similaires à celles des infirmières autorisées, puisque leur champ de pratique s’est agrandi et que la durée de leur formation a augmenté au cours des années.

Malgré cela, elles ne gagnent que 64% du salaire horaire des infirmières autorisées.

La question du salaire contribue aussi au problème de rétention, selon Mme Robinson.

Elle explique que près d’une vingtaine d’infirmières auxiliaires ont récemment demandé à pouvoir travailler dans une autre province en raison des salaires peu élevés dans leur province natale.

«(Elles) gagnent en moyenne 14% de moins que les IAA de l’Î.-P.-É., de la N.-É. et de T.-N.-L.», déplore-t-elle.

Environ 200 de ces travailleuses sont diplômées chaque année au N.-B., mais plus de 800 prendront leur retraite au cours des 5 prochaines années.

Le syndicat rappelle aussi qu’un comité mixte entre le syndicat et l’employeur a entamé une évaluation de l’emploi des infirmières auxiliaires en 2017 et que cette évaluation n’a toujours pas été publiée.

Le processus aurait permis, en principe, de fixer les balises des compétences et de la formation des infirmières auxiliaires et de les reconnaître en tant qu’infirmières en bonne et due forme au Nouveau-Brunswick, ce qui est le cas dans d’autres provinces.

Selon Norma Robinson, cette évaluation a atteint une impasse puisque le gouvernement ne reconnaissait pas certains critères de la profession.

C’est le cas de la dextérité requise pour certaines tâches minutieuses, comme changer une intraveineuse, une tâche que les infirmières auxiliaires font souvent.

Le fait de compléter l’évaluation entraînerait aussi des augmentations de salaire rétroactives pour ces employées.

Norma Robinson pense que le gouvernement veut éviter cette dépense, ce qui expliquerait la lenteur du processus selon elle.

Le syndicat et le gouvernement sont en médiation pour résoudre cette impasse.

«On n’aurait jamais dû aller en médiation parce que c’était prouvé que les infirmières auxiliaires répondaient aux critères», dit la présidente.

L’Acadie Nouvelle a contacté le gouvernement provincial pour obtenir un commentaire, mais notre demande est demeurée lettre morte.