Moncton: un plan pour l’utilisation de la taxe hôtelière

Le président de l’association des hôteliers du Grand Moncton, Ron Toogood, s’est réjoui du plan que la Ville de Moncton prépare pour l’utilisation de la taxe hôtelière. La municipalité en a présenté l’ébauche pendant le comité plénier de lundi.

«C’est une période assez difficile, a témoigné M. Toogood. Avec la fin de la pandémie, nous aurons besoin du coup de pouce que cette taxe peut nous apporter.»

La Ville de Moncton a imposé sa taxe hôtelière en septembre 2019 dans le but de réunir des fonds pour soutenir son industrie touristique. L’impôt s’élève à 3,5% du prix de la chambre.

La municipalité prévoit distribuer 75% de ce prélèvement à un «organisme de marketing et de destination» (OMD), qu’elle montera en collaboration avec la Ville de Dieppe. À sa tête se trouveront 11 représentants issus en majorité du secteur du tourisme.

La cité compte aussi établir un comité nommé Événement Moncton (en même temps que son équivalent à Dieppe). Elle compte lui attribuer 20% de la taxe hôtelière pour qu’il organise des événements.

L’administration pense qu’elle pourra apporter des recommandations à ce sujet à son conseil municipal en février ou en mars.

Une ville en croissance

Son département du développement économique constate que la COVID-19 a eu des conséquences majeures sur l’industrie touristique et les hôtels, mais aussi sur les restaurants, les cafés et certains commerces.

Il a également observé de l’incertitude à propos des locations d’espaces de bureaux, même si elles restent stables pour l’instant.

«La demande et l’intérêt pour les zones résidentielles au centre-ville demeurent fortes», se réjouit en revanche l’administration.

Les permis de construire se sont élevés à 49 millions $ à cet endroit en 2020. Il y a eu notamment deux projets rue Weldon (de 86 et 65 unités) et deux projets rue Gordon (de 65 et 52 unités).

La Ville de Moncton a d’ailleurs battu à nouveau son record de valeur annuelle de permis de construction en 2020, malgré la pandémie. Le montant total s’élève à 271 millions $ (contre 257 millions $ l’année précédente). L’immobilier résidentiel représente presque la moitié de cette somme (pour 11 nouveaux immeubles au total, de 728 appartements).

« Atteindre ce niveau de croissance, pendant une crise sanitaire mondiale fulgurante, est tout à fait remarquable, s’est félicité la mairesse Dawn Arnold. Notre région du pays continue de prouver qu’elle est une valeur sûre, grâce à un équilibre harmonieux et à des perspectives stables.»

Moncton était la 7e communauté dont la population augmentait le plus vite au Canada en 2020 (12 300 personnes en cinq ans).

La cité a aussi battu son record de ventes de terrains industriels l’année dernière, en doublant le résultat de 2019.