Une nouvelle image pour la Ville de Beresford

Après un exercice de consultations mené plus tôt en 2020, la refonte de l’image de marque de la Ville de Beresford est désormais chose faite.

Réunis lundi soir dans le cadre d’une séance du conseil municipal, les élus de l’endroit ont adopté les nouvelles couleurs qui colleront à la municipalité ainsi qu’un slogan, un élément qui était manquant depuis plusieurs années.

Le nouveau logo de Beresford comprend l’étoile de l’Acadie, des vagues stylisées en bleu et rouge aux couleurs du drapeau acadien, de même qu’un papillon.

L’insecte, plus précisément le Satyre fauve des Maritimes, symbolise l’envol et la liberté, de même que la proximité de la municipalité avec la nature, sa fragilité et le devoir de préservation, selon la présentation faite par l’administration municipale.

Celle-ci décrit sa nouvelle image comme étant forte, distinctive, attrayante et actuelle, tout en permettant de mettre en valeur la communauté.

«Accueillante de nature» est le slogan que vient d’adopter la municipalité qui est voisine de la Ville de Bathurst.

Selon ses promoteurs, il se veut le reflet d’une communauté fière, ouverte et toujours prête à accueillir les nouveaux arrivants et les touristes avec ses services de proximité et ses infrastructures ainsi que du caractère chaleureux et authentique de ses citoyens.

«Je suis fier de l’adoption de notre nouvelle image, une communauté a besoin d’outils pour se promouvoir et pour affirmer son identité et notre nouvelle image remplit ces buts. Nos citoyens ont participé en grand nombre aux sondages organisés dans le cadre de ce projet et on peut ainsi dire que le produit final est le fruit de leurs commentaires et réflexions sur leur ville», a affirmé Jean Guy Grant, le maire de la Ville de Beresford.