COVID: 99% des mesures de soutien aux Néo-Brunswickois viennent du fédéral

Le Nouveau-Brunswick est la province qui dépense le moins pour lutter contre les répercussions de la COVID-19. C’est ce qu’il ressort d’un rapport publié mardi par le Centre canadien de politiques alternatives.

Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs s’est montré réticent à l’idée de soutenir financièrement les secteurs les plus affectés, préférant laisser Ottawa payer la facture.

Ce choix de maintenir une certaine rigueur budgétaire se confirme dans les données du rapport rédigé par l’économiste David Macdonald, qui compare l’engagement financier des provinces canadiennes.

Au Nouveau-Brunswick, les dépenses directes au titre des mesures liées à la COVID-19 totalisent 7500$ par personne, dont 99% proviennent du gouvernement fédéral et 1% du gouvernement de Fredericton.

Il s’agit du pourcentage le plus faible au pays. Au niveau national, la part de la contribution des provinces s’élève à 8%.

La contribution provinciale nette la plus importante provient de loin du gouvernement de la Colombie-Britannique, qui a consacré près de 3% de son PIB de 2019 à cet effort. Au Nouveau-Brunswick, les fonds consacrés aux mesures d’urgence s’élèvent à moins de 0,2% du PIB.

La province laisse d’ailleurs énormément d’argent fédéral sur la table, souligne l’auteur.

Par exemple, la Nouvelle-Écosse a reçu 16 millions $ du programme d’aide au transport en commun, destiné à compenser les réseaux d’autobus urbains pour les pertes de revenus causées par la pandémie. Le Nouveau-Brunswick n’a pas postulé au programme auquel il était pourtant admissible, et n’a donc pas reçu un sou.

La province n’a pas accédé à 30 millions $ pour le supplément salarial pour les travailleurs essentiels ni à 19,7 millions $ pour son fonds pour la sécurité des soins de longue durée, destiné à couvrir les dépenses supplémentaires liées aux soins de longue durée.

Elle n’a pas non plus profité entièrement de ce qu’elle a reçu du gouvernement fédéral au titre des transferts en santé liés à la COVID: 5,9 millions $ restent à dépenser.

La province est l’une de celles qui n’ont pas respecté la condition de partage des coûts des soutiens municipaux dans le cadre des accords sur la relance sécuritaire. Avec l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick est la seule province à ne pas avoir prévu un programme d’infrastructure pour stimuler la croissance. David Macdonald observe que peu de soutien additionnel aux entreprises a été fourni par le gouvernement Higgs.

«Le gouvernement fédéral doit continuer de montrer la voie et les gouvernements provinciaux doivent contribuer, en commençant par investir les fonds fédéraux liés à la COVID-19 qui n’ont pas été dépensés», termine l’auteur.

Le député libéral Roger Melanson, chef intérimaire de l’Opposition officielle, a réagi vivement aux conclusions de l’institut de recherche.

«La province a versé 75$ par personne, soit 26 cents par jour en aide provinciale entre mars et décembre, calcule-t-il. Le niveau d’intervention financière depuis le début de la pandémie est une insulte à la population du Nouveau-Brunswick.»

Le politicien s’insurge contre «le manque d’empathie et de cœur» du premier ministre.

«Le gouvernement est plus préoccupé à satisfaire les banquiers de New York et ne se préoccupe pas des conséquences de la plus importante crise sanitaire des 100 dernières années. Les gens ont de la difficulté à payer leur épicerie, à maintenir leur qualité de vie. Nous craignons des séquelles à long terme sur le plan économique et sur le plan du mieux-être», lance-t-il.

Le rapport comprend toutes les mesures annoncées au plus tard le 31 décembre 2020.

La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick a quant à elle appelé Fredericton à soutenir davantage le personnel de soins de première ligne.

«Le personnel du secteur des soins subit des tensions sans précédent et est confronté à des risques plus élevés tout en continuant à gagner de faibles salaires. La reconnaissance ne leur suffit pas pour vivre. La valeur de leur travail doit se refléter dans leur salaire», s’insurge la présidente Frances LeBlanc.

La majorité des personnes préposées aux soins gagnent entre 14$ et 16$ de l’heure. Leur salaire ne reflète pas les responsabilités, les habiletés, les efforts et les conditions de travail requises pour leur travail, argumente-t-elle.

«Nous exhortons le gouvernement à verser les 25% de fonds nécessaires pour partager les coûts avec le gouvernement fédéral, et à accorder de nouveaux suppléments de salaires à l’ensemble du secteur des soins.»

L’analyse n’inclut donc pas le programme de soutien aux entreprises présenté par la province en janvier. Il prévoit des subventions d’une valeur maximale de 5000$ pour les petites entreprises soumises aux mesures en vigueur dans le cadre des phases orange ou rouge pendant une durée minimale d’une semaine entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021.