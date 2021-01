La pêche commerciale au sébaste sera de retour dans les eaux du golfe du Saint-Laurent

Si tout se déroule comme prévu, Pêches et Océans Canada donnera prochainement le feu vert à la pêche commerciale au sébaste dans le golfe du Saint-Laurent pour la première fois en près de 30 ans. Bien que l’annonce est accueillie positivement par l’industrie de la pêche acadienne, une multitude de facteurs devront être pris en considération avant que les premiers filets soient mis à l’eau.

Sous moratoire depuis 25 ans dans l’unité 1 (golfe du Saint-Laurent et le chenal Laurentien), le sébaste a connu une croissance de ses stocks et de sa biomasse au cours des 10 dernières années. Une cohorte importante de sébaste a été repérée dans le golfe en 2011.

Deux espèces de sébaste habitent dans cette zone, le sébaste atlantique, le plus commun, et le sébaste d’Acadie.

En raison de cette situation, le MPO a lancé au début janvier un processus de consultation, regroupant des représentants de l’industrie, des groupes autochtones et des gouvernements provinciaux, dans le but d’éventuellement lancer une pêche commerciale.

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, à Shippagan, suit le dossier avec grand intérêt.

«C’est une excellente nouvelle de voir ça se produire et pour tout le monde autour de l’industrie, c’est intéressant. On a souvent vu la disparition d’une espèce, mais là, on assiste à un retour, donc évidemment, on veut s’assurer qu’elle perdure.»

Prédateur

Plusieurs enjeux entourent le retour du sébaste dans les eaux du golfe du Saint-Laurent et l’éventuel lancement d’une pêche commerciale. Pour commencer, le sébaste aime particulièrement se nourrir de la crevette nordique, une autre espèce capturée par certains pêcheurs de la Péninsule acadienne.

Cependant, il faut encore attendre quelques années avant qu’une proportion importante du poisson soit d’une longueur acceptable, environ 30 cm, pour intéresser les marchés.

«Le pêcheur qui veut limiter la prédation va dire, faut y aller plus tôt que tard pour limiter l’impact sur la crevette, mais le marché dit, attendons d’avoir un poisson suffisamment gros pour produire un filet de qualité. Déjà là, on a deux opinions qui se tiraillent. Il faudra attendre au moins 2023 ou 2024 avant d’avoir quelque chose qui semble intéressant», dit Jean Lanteigne.

Par ailleurs, même si le MPO constate une croissance des stocks, le sébaste est toujours considéré comme une espèce en voie de disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Avant d’envisager une pêche, le MPO devra pouvoir convaincre cet organisme de retirer le sébaste de sa liste.

Un nouveau joueur sur la scène

Bien que le sébaste se pêche toujours en quantité limitée dans l’unité 2 (au large de Terre-Neuve-et-Labrador) à des fins commerciaux, le Canada devra aussi de nouveau se tailler une place sur le marché, aujourd’hui dominé par l’Islande et la Russie, après presque 30 années d’absence.

«Voyageons quelques années dans le futur. Nous avons l’équipement, les bateaux, les permis, bref, le poisson est prêt à être pêché. À qui est-ce qu’on vend ça et à quel prix? C’est tout à reprendre au grand complet et évidemment, l’Islande et la Russie voient le Canada venir avec ses grosses bottes. Ils vont vouloir conserver leur part du marché. Et ce n’est pas exactement un secteur extrêmement lucratif, car c’est un produit assez bon marché qui se vend à 0.25$, 0.30$ ou 0.40$ la livre. Là où c’est rentable, c’est dans le volume.»

Qui et quand?

L’autre question à régler. Qui pourra profiter de cette pêche?

«Si tu réunis des pêcheurs dans une salle et tu leurs dis qu’il y a une nouvelle espèce à pêcher et tu leurs demandes, ‘‘Qui veut la pêcher?’’, à peu près toutes les mains dans la salle vont se lever.»

Par contre, ce poisson se pêche au chalut, donc les propriétaires de chalutiers ont déjà un avantage. Les crabiers peuvent s’adapter à cette pêche avec des modifications et des investissements. Les homardiers sont probablement trop petits.

Avant le moratoire des années 1990, les navires les plus actifs dans cette pêche mesuraient plus de 100 pieds. Depuis ce temps, le gouvernement fédéral a adopté une politique interdisant aux bateaux de plus de 100 pieds de pêcher dans le golfe.

«Il ne reste pratiquement plus aucun de ces bateaux. Puisque la pêche était inexistante, ils ont rouillé et ils ont abouti à la ferraille. Dans un retour éventuel de la pêche au sébaste, est-ce que le MPO va mettre de côté sa politique ou faudrait-il faire venir ces bateaux d’ailleurs Certains sont encore sur la côte de Terre-Neuve.»

Il reste ensuite à déterminer la saison de pêche et le format.

«Si ça se pêche en même temps que le crabe, les pêcheurs ne vont pas vouloir pêcher deux espèces en même temps. Dans le temps, ils appelaient ça une pêche compétitive. Le MPO allouait un quota total de 30 millions de livres, par exemple et à la fin on compilait le total. Dans ce contexte, est-ce qu’on va retourner à cette formule? C’est au MPO d’y répondre. Personnellement, je ne pense pas que ce sera le cas. Ce sera plutôt une pêche contingentée individuelle.»