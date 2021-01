Riverview: au moins 32 victimes présumées de pornographie juvénile

D’autres accusations ont été déposées contre Shawn Curtis Nickerson, un entraîneur de basketball de Riverview, qui aurait produit et distribué de la porno juvénile depuis 2016. Les documents de la cour font état d’au moins 32 victimes présumées.

Une liste de 31 nouvelles accusations a été remise au juge Paul Duffie en cour provinciale à Moncton, mardi.

Toute information pouvant permettre d’identifier les présumées victimes est frappée d’un interdit de publication afin de protéger leur identité.

Les initiales de ces personnes mineures sont d’ailleurs codées dans les documents de la cour.

On l’accuse d’avoir créé de la pornographie juvénile, y compris en filmant des personnes mineures à leur insu, et d’avoir distribué des images et des enregistrements vidéo.

Ces crimes auraient été commis envers 21 personnes mineures identifiées par la police. L’accusé aurait eu en sa possession 65 vidéos de personnes identifiées par les autorités, selon les documents publics du tribunal dont le journal a obtenu copie.

Une autre accusation indique que l’homme aurait aussi filmé 11 personnes non identifiées dans des circonstances intimes.

Ces actes allégués auraient été commis entre le 2 juin 2016 et le 25 octobre 2020, soit la date de son arrestation.

En cour mardi, la procureure Malika Levesque a indiqué au juge que ces 31 nouvelles accusations allaient éventuellement en remplacer d’autres, mais elle n’a pas demandé de motion pour retirer les anciennes accusations.

L’avocat de la défense, Abel LeBouthillier, a demandé au juge d’ajourner le choix de procès de son client jusqu’à la semaine prochaine, le 2 février. L’accusé sera alors présent en cour. Jusqu’à maintenant, il a comparu par vidéoconférence ou par téléphone.

Lors de sa dernière comparution avant les fêtes, M. Nickerson a été accusé d’agression sexuelle envers une personne mineure. Cette présumée victime était connue de l’accusé.

À la suite d’une demande de la procureure quelques mois après son arrestation, Facebook a retiré du matériel de la page de l’accusé afin de respecter l’interdit de publication concernant des informations pouvant permettre d’identifier des victimes présumées.

Avant d’être arrêté à son domicile de Riverview le 25 octobre, Shawn Nickerson était entraîneur bénévole de basketball et avait exercé ce rôle dans plusieurs écoles.

«Nous savons qu’il a été l’entraîneur de plusieurs équipes de différents groupes d’âge pendant quelques années, dans le système scolaire et à l’extérieur du système scolaire. Nous avons identifié plusieurs victimes néo-brunswickoises, et nous poursuivons l’enquête afin d’en identifier d’autres», disait le gendarme Hans Ouellette de la GRC au Nouveau-Brunswick, en novembre dernier.