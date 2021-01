COVID-19: Deux autres morts et 14 nouveaux cas mercredi

Deux autres personnes sont mortes en raison de la pandémie, a révélé la Santé publique mercredi, ce qui porte à 16 le nombre total de décès liés à la COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Les décès d’une personne âgée entre 70 et 79 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston) et d’une personne âgée entre 70 et 79 ans dans la zone 2 (région de Saint-Jean) en raison de problèmes de santé sous-jacents, y compris la COVID-19, ont été confirmés.

Par ailleurs, 14 nouveaux cas ont été annoncés: six dans la région d’Edmundston, cinq dans la région de Fredericton, deux dans la région de Moncton et un dans la région de Saint-Jean.

Il y a 327 cas actifs au Nouveau-Brunswick. Depuis mardi, 24 personnes se sont rétablies, pour un total de 831 rétablissements. Six personnes sont hospitalisées, et deux d’entre elles sont à l’unité des soins intensifs. Mardi, 2056 tests de dépistage ont été réalisés, pour un total de 191 709 tests jusqu’à maintenant.

Avis d’exposition

Un voyageur ayant obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 aurait pu être contagieux le 14 janvier alors qu’il voyageait à bord du vol 8906 d’Air Canada, qui a quitté Montréal à 21h19 à destination de Moncton.

Phase rouge et confinement

La zone 1 (région de Moncton) demeure dans la phase rouge, et la zone 4 (région d’Edmundston) demeure en confinement. Toutes les autres zones sont dans la phase orange.