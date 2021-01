Déraillement de train à Saint-Hilaire: plus de peur que de mal

Le déraillement de train survenu mardi soir dans la Communauté rurale de Haut-Madawaska n’a finalement pas eu de conséquence fâcheuse.

Selon des informations de la compagnie de chemin de fer Canadien National, 22 wagons ont déraillé dans le secteur de Saint-Hilaire peu après 21h.

Toujours selon le transporteur ferroviaire, l’incident n’a pas nécessité d’évacuations dans le secteur.

Il n’y a pas eu non plus d’incendie sur les lieux du déraillement, même si deux wagons contenaient du carburant sous forme de gaz propane.

L’Organisation des mesures d’urgence a indiqué durant la nuit qu’elle surveillait de près la situation et que le déraillement ne constituait pas une menace pour la sécurité de la population.

La GRC a procédé par mesure préventive à la fermeture de la route 120, près du chemin Riceville.

«En raison d’un déraillement de train, la route 120 demeure fermée à la circulation non locale entre les chemins Riceville et Des Ormes. La circulation est déviée. On ne sait pas combien de temps la route restera fermée», a indiqué le corps policier mercredi matin.