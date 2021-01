Le populaire restaurant le Nouvo Caveau fermera ses portes à Paquetville

Le milieu de la restauration est souvent sans repos. Bien que l’arrivée de la pandémie ait apporté un lot de défis pour Sonia Jalbert, propriétaire du Nouvo Caveau, à Paquetville, elle a aussi profité de cette période plus tranquille pour réfléchir à son avenir. Après près de neuf ans, l’entrepreneure tourne la page sur cette aventure.

Au cours des années, bien des soirées entre amis, des rendez-vous amoureux, des anniversaires de mariage et des 5 à 7 ont eu lieu entre les quatre murs de cette réputée destination culinaire de la Péninsule acadienne.

Les mesures sanitaires mises en place par la Santé publique en mars ont précipité la décision de Sonia Jalbert, mais d’autres facteurs personnels l’ont également motivée. Elle souhaite profiter de ce moment pour se concentrer à sa première passion, la sommellerie. Elle prépare un projet d’entreprise liée à ce domaine.

Les défis de main-d’œuvre ont aussi pesé dans la balance.

«J’avais une équipe hors pair, mais il manquait toujours une paire de mains de plus.»

Malgré les défis de main-d’œuvre persistants, à la fin de 2019, l’équipe était bien rôdé avec le vent dans les voiles.

«Notre chef, Étienne Buisson a pris la décision de nous joindre au printemps 2019 et il a commencé à travailler chez nous en novembre. On a traversé le rush du temps des Fêtes, puis j’aime dire qu’on avait le restaurant de nos rêves, nous étions tous des passionnés. Ç’a duré un bon six semaines et ensuite la pandémie nous a tapés en pleine face.»

La magie des producteurs locaux

Le milieu de la restauration demande un dévouement inlassable et les marges de profits sont minces.

«C’est une folle aventure. Il ne faut pas compter ses heures et il faut mettre sa vie personnelle de côté. C’est ce que j’ai fait pendant mes cinq premières années et c’est après sept ans que j’ai pu commencer à retrouver mon souffle. Parfois c’est difficile à comprendre que les revenus sont minces, car les gens peuvent voir nos prix au menu, mais ils ne voient pas tous les frais associés.»

Au cours des dernières années, Mme Jalbert a aussi créé des partenariats avec des producteurs locaux. Sans eux, la restauration ne serait pas du tout possible, dit-elle.

«On peut avoir les meilleurs chefs au monde, si le produit de base n’est pas de qualité, le chef ne peut pas faire de la magie. La magie commence entre les mains des cultivateurs. Ils sont les vraies vedettes de la restauration. Si on veut arrêter de manger de la malbouffe et tout ça, il faut avant tout honorer les producteurs locaux. Leurs défis sont énormes. Je l’ai vu de mes propres yeux.»

La date de fermeture exacte du resto n’a pas été fixée. Les clients ont jusqu’au 28 mars pour épuiser leurs cartes cadeaux.