Le Témiscouata réclame un barrage avec le Nouveau-Brunswick

La MRC du Témiscouata demande à Québec d’installer un barrage routier à sa frontière avec le Nouveau-Brunswick le temps que l’éclosion de COVID-19 se résorbe au Madawaska.

Le Témiscouata affiche un bilan très envieux dans sa lutte à la COVID-19. À l’image de la MRC d’Avignon en Gaspésie, cette voisine immédiate du Nouveau-Brunswick a connu quelques semaines plus difficiles l’automne dernier alors que les cas de COVID-19 ont connu de fortes hausses. Elle ne compte plus maintenant qu’un nombre infime de cas actifs sur son territoire, soit moins de cinq.

Souvent pointée du doigt par le Nouveau-Brunswick comme vecteur potentiel important de transmission du virus, c’est au tour du Témiscouata d’être préoccupé par ce qui se passe dans la cour de son voisin. Ils réclament à leur tour à leur gouvernement qu’un barrage soit érigé afin de contrôler les allées et venues de la population néo-brunswickoise.

«On est conscient qu’il y a une problématique juste à côté de chez nous, à Edmundston, et c’est nous qui courons le plus de risque d’être contaminés par la COVID-19, non l’inverse. Pourtant, c’est nous qui nous frappons le nez à un barrage lorsque l’on veut aller au Nouveau-Brunswick, alors qu’ils peuvent venir ici sans aucune forme de contrôle. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans et c’est cela que l’on veut régler», estime Guylaine Sirois, préfète de la MRC du Témiscouata.

Selon elle, les mêmes règles devraient être imposées à l’un comme à l’autre, y compris l’exigence d’un test négatif qu’a proposé le gouvernement Higgs.

Une résolution a d’ailleurs été votée en ce sens en début de semaine. Elle sera acheminée à Québec et à Ottawa.

Une année difficile

Selon Mme Sirois, ce n’est pas la première fois que les restrictions aux frontières du Nouveau-Brunswick font grincer des dents au Témiscouata. La dernière année a en effet été difficile à digérer en raison de la position du Nouveau-Brunswick.

L’inclusion de la MRC dans la bulle atlantique s’est faite tardivement avec, en boni, des règles plus strictes que celles exigées par la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve.

«Il y a eu beaucoup de frustrations par rapport à la situation de la frontière parce qu’il y avait un manque de réciprocité. Cela fait presque un an que nous sommes aux prises avec des restrictions très sévères qui pénalisent grandement notre population. À l’inverse, notre gouvernement n’en impose aucune», souligne la préfète.

La demande de mesures plus sévères ne serait que temporaire, le temps que la crise au Madawaska s’apaise. Il n’est donc pas question d’instaurer des barrages permanents.

«On a de très bonnes relations avec les gens du Nouveau-Brunswick qu’on ne veut surtout pas compromettre. Mais, en attendant que ça s’améliore au Madawaska, on est favorable à ce qu’il y ait des mesures de confinement et de contrôle plus strictes à notre frontière», indique Mme Sirois.

Pas de barrages régionaux

Au même moment où elle réclame un barrage routier avec le Nouveau-Brunswick, la MRC dit avoir écarté, pour l’instant, l’idée d’exiger une telle mesure avec le reste de la province du Québec.

Malgré son bilan positif, la MRC de Témiscouata est toujours – comme l’ensemble du Québec – en phase de rétablissement rouge en plus de composer avec un couvre-feu. Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 8 février. Si la MRC semble résolue à suivre jusqu’à son échéance le «contrat social» proposé par le gouvernement de François Legault, elle est tout aussi déterminée à exiger un retour en phase orange après cette date, et ce, peu importe l’état de la situation dans les autres régions de la province.

«Ça ne fait aucun bon sens de se retrouver en phase rouge et avec un couvre-feu alors qu’on est très respectueux des règles depuis des mois et que l’on a très peu de cas actifs sur notre territoire. Par solidarité, on est prêt à attendre jusqu’au 8 février, mais ensuite il faudra absolument alléger les mesures. Il faut récompenser nos citoyens pour leur respect des consignes et donner un peu d’air à nos entreprises qui ont dû fermer ou ralentir pendant cette période», indique Mme Sirois, qui estime que sa région a suffisamment été pénalisée pour la contre-performance des grands centres urbains.