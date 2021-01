Plusieurs bijoux de la nature sont candidats à la conservation

Les rives de la majestueuse rivière Restigouche, les tourbières écarlates de Miscou ou la paisible île aux Hérons figurent parmi les zones candidates à la désignation de zones naturelles protégées entreprise par le Nouveau-Brunswick. La province s’apprête à préserver 10% de son territoire de l’exploitation humaine, soit l’équivalent de 19 fois le parc national Fundy.

Le gouvernement Higgs s’était engagé en 2019 à doubler la superficie des aires protégées pour la faire passer de 4,6% (345 189 hectares) à 10% des terres de la province (730 189 hectares).

Le public a été invité à suggérer des sites connus pour leur valeur de conservation: habitats d’espèces en péril, forêts anciennes, écosystèmes uniques ou éléments du paysage essentiels à la lutte contre les changements climatiques telles que les terres humides.

Membres des Premières Nations, représentants de l’industrie et groupes de conservation ont pris part aux discussions avec les fonctionnaires de la province chargés d’établir ces futures réserves de nature.

Le résultat de ce travail préliminaire de sélection figure sur une carte interactive disponible sur le site Patrimoine Naturel du Nouveau-Brunswick. Les citoyens sont invités à soumettre leurs commentaires sur cette page.

Parmi les 78 000 hectares proposés publiés jusqu’à présent, on retrouve une grande partie de l’île Miscou, des zones tampons élargies autour des rivières Restigouche, Patapedia, Kedgwick et Upsalquitch, le mont Shepody dans le comté d’Albert, la montagne Big Bald le long de la chaine des Appalaches ou encore l’île aux Hérons dans la baie des Chaleurs.

Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie prévoit présenter une nouvelle série de zones candidates à la conservation le mois prochain.

«Un troisième sera publié pour commentaires du public au printemps alors que nous nous dirigeons vers notre objectif de 385 000 hectares», nous indique un porte-parole du ministère.

«Entre différentes organisations, groupes de citoyens, experts en conservation et individus, nous attendons plus de 200 candidatures différentes.» La province compte actuellement 208 zones naturelles protégées de la classe II. Seules la collecte traditionnelle de nourriture et des activités récréatives à faible impact y sont possibles. Six zones naturelles protégées se retrouvent dans la classe I qui n’autorise que les activités à des fins éducatives ou scientifiques ayant reçu la permission du ministère.

Jusqu’au 31 janvier

Il est encore possible de soumettre des propositions jusqu’au 31 janvier. Aucune décision finale n’a été prise par le gouvernement provincial, qui envisage de commencer à établir de nouveaux sites dès le printemps 2021 et poursuivre sa démarche jusqu’au 31 mars 2023.

«Au cours de la période d’examen, l’état de chaque site sera maintenu. Dans certains cas, des activités à incidence limitée – telles qu’une coupe sélective soigneusement choisie ou des aménagements de sentier ayant été approuvés avant que le site soit proposé – seront quand même autorisées. Cependant, des activités plus intensives telles que la coupe à blanc, la plantation d’arbres ou l’exploitation minière ne seront pas autorisées», peut-on lire sur la page présentant l’initiative.

Il s’agit là du plus grand effort de conservation jamais réalisé au Nouveau-Brunswick, se félicite la directrice générale de Nature NB, Vanessa Roy-McDougall.

L’organisme de protection de l’environnement a notamment recueilli les commentaires de ses 14 clubs de naturalistes et collabore avec les équipes du ministère aux côtés d’autres groupes de conservation provinciaux.

«Ça fait des décennies qu’on travaille pour ça, on n’a jamais fait un tel saut en avant. Nous sommes satisfaits d’être écouté, et que les recommandations des scientifiques soient prises en compte.»

Protéger l’île Miscou, «joyau» de la Péninsule

Dans la Péninsule acadienne, plus de 20 000 hectares ont été soumis par les organismes Nation Prospère Acadie et Verts Rivages. Cela inclut notamment des terres situées le long de la Grande Rivière Tracadie et une grande partie de l’île Miscou.

L’extrémité de la péninsule comporte de nombreux lacs et étangs et la bande de sable Fox Den qui constituent un habitat précieux pour le courlis courlieu ou le pluvier siffleur, une espère en voie de disparition.

«Nous avons identifié plusieurs parcelles clefs pour la conservation des oiseaux de rivage, note Lisa Fauteux, directrice générale de Verts Rivage. L’île Miscou est un joyau d’une beauté incroyable. On a l’occasion d’enchâsser plus concrètement le statut de conservation et on aimerait que le public se prononce.»

Si elle salue «la belle volonté du gouvernement», Mme Fauteux déplore que le mode de consultation retenu ne soit pas plus simple d’utilisation.

La première pierre d’un grand projet dans le Restigouche-Ouest

Plus à l’ouest, c’est un corridor protégé de 235 km, le long des rivières Restigouche, Kedgwick, Patapedia et Upsalquitch qui est à l’étude. On souhaite notamment élargir les zones tampons déjà établies autour de ces cours d’eau et former une série d’aires naturelles protégées de 15 000 hectares, pour mieux préserver l’habitat du saumon atlantique, de la paruline du Canada ou du pygargue à tête blanche.

Ce projet de conservation pourrait devenir la première étape menant à la création d’un parc provincial à l’intérieur du bassin hydrographique de la rivière Restigouche. Une série de consultations ont été menées l’an dans la région et des discussions avec les Premières Nations sont en cours.

Un compte-rendu sera présenté au gouvernement «dans les prochaines semaines», selon Andrew Foster, directeur général de la division gestion des parcs, d’immobilisations et des actifs du ministère Tourisme, Patrimoine et Culture. Un rapport sera alors rendu public.

«Le projet de conservation ne dépend pas de la désignation ou non d’un parc provincial», précise M. Foster. En effet, il s’agit là d’un travail de plus longue haleine qui devrait s’étaler sur plusieurs années.