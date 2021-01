Tracadie demandera à Ottawa de redécouper la carte électorale

La Municipalité régionale de Tracadie demandera à Ottawa de redéfinir la carte électorale pour que la circonscription fédérale d’Acadie-Bathurst comprenne aussi les résidents des communautés de Brantville, de Haut-Rivière-du-Portage, ainsi que des sections de Tracadie-Beach et de Val-Comeau.

À l’heure actuelle, ces citoyens font partie des quelque 13 000 francophones à habiter dans la circonscription à majorité anglophone de Miramichi-Grand Lake, qui couvre une grande partie du centre de la province. Ils sont représentés à Ottawa par le libéral Pat Finnigan et non par son collègue, Serge Cormier, député d’Acadie-Bathurst.

La proposition a été amenée à la table du conseil par le conseiller Geoffrey Saulnier et appuyée par la conseillère Réaldine Robichaud, qui habitent dans les régions concernées. Elle a été approuvée par une majorité des élus. L’administration de la Municipalité régionale de Tracadie devra se charger d’envoyer une lettre au gouvernement fédéral pour en faire la demande.

«Ça nous tracasse», a dit Geoffrey Saulnier.

La demande fait suite à une lettre envoyée récemment par un groupe de citoyens de ces communautés.

«Ça devient mêlant pour nous. J’ai de bons rapports avec le député Pat Finnigan, mais Miramichi-Grand Lake c’est un grand secteur. Lorsqu’il est question du développement et d’autres choses qui doivent se faire dans nos communautés, on est terriblement loin des centres. On a l’impression d’être les derniers sur la ligne», avait dit Fernand Thibodeau, porte-parole du groupe de citoyens.

Le processus de redécoupage des circonscriptions fédérales a lieu tous les 10 ans. Le prochain devrait commencer au printemps 2021, dès la réception des résultats du dernier recensement.