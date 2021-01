Du sable dans l’engrenage pour un projet de construction résidentiel dans le DSL de Saint-Quentin

Un problème avec l’octroi d’un permis de construction risque de compromettre le rêve d’une Néo-Brunswickoise de revenir s’établir dans la province à sa retraite.

Originaire de la grande région de Saint-Quentin, Johanne Lebel-Vaillancourt habite la région de Gatineau au Québec depuis plusieurs années. D’ici quelques mois, elle prendra sa retraite. Et le premier projet sur sa liste est de revenir s’implanter dans sa province natale, plus précisément sur la terre familiale située au rang 16, dans le DSL de Saint-Quentin.

«Mon père avait un immense terrain qu’il a morcelé et légué à chacun de ses enfants. J’ai des frères et des sœurs qui s’y sont déjà construits. Moi je veux aller les rejoindre», raconte-t-elle.

Elle a déjà un chalet plus loin sur ce même terrain, mais celui-ci ne peut être aménagé en résidence permanente en raison de sa proximité d’un cours d’eau. C’est pourquoi Mme Lebel-Vaillancourt a plutôt choisi un autre secteur de la terre familiale et d’y aller avec une toute nouvelle construction.

Mais voilà, son projet est compromis puisqu’elle ne peut mettre la main sur un permis de construction.

Des changements au processus d’octroi des permis survenus au printemps 2020 font en sorte que l’approbation du ministère des Transports est nécessaire. Dans ce cas-ci, la portion du rang 16 Sud où désire se construire Mme Lebel-Vaillancourt n’est pas considérée comme «route désignée». L’écart ne serait que d’environ un kilomètre.

La Commission d’urbanisme dit avoir les mains liées dans cette affaire. Elle ne peut délivrer un permis sans le feu vert du ministère des Transports. Ce qui rend cette décision questionnable selon la propriétaire du terrain, c’est que d’autres résidences permanentes sur place.

«Ce n’est pas comme si j’allais dans le fond des bois où il n’y a ni services ni personnes. Il y a déjà plusieurs résidences habitées de façon permanente dans le rang où je désire me construire, mais aussi quelques chalets et des érablières. Et tous sont branchés au réseau électrique», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

Elle confirme également que le chemin est déneigé l’hiver, que les poubelles et le recyclage sont ramassés, que la ligne électrique passe devant son terrain et que des travaux sont en cours pour passer le câblage de l’internet haute vitesse.

«Je ne comprends tout simplement pas le raisonnement du ministère. Tout est déjà en place, je ne demande absolument rien de plus qu’un permis de construction. Qu’est-ce qu’il faut de plus?», s’interroge Mme Lebel-Vaillancourt.

Elle peine à comprendre la réticence du ministère des Transports à donner le feu vert à la Commission d’urbanisme puisque les infrastructures sont présentes pour accueillir un développement résidentiel.

«C’est certain qu’il y a une question d’argent quelque part, car en désignant un chemin, le ministère des Transports accepte de l’entretenir. Mais dans ce cas-ci, c’est déjà le cas. En plus, la province gagne une nouvelle construction et une résidente. Ce n’est pas ce qu’elle souhaite, que ses anciens citoyens reviennent dans la province et y dépensent leur argent?», ajoute-t-elle.

«Du mal à comprendre pourquoi ça bloque»

Contacté à ce sujet, le président du DSL de Saint-Quentin, Alain Martel, connaît très bien le secteur en question. Il se dit lui aussi très étonné de la rigidité du ministère des Transports dans ce dossier.

«Honnêtement, j’ai du mal à comprendre pourquoi ça bloque. Ce n’est pas comme si on devait construire un nouveau chemin ou faire passer l’électricité. Je ne vois pas pourquoi on fait du zèle avec un cas aussi simple», dit-il.

Il ajoute que cela compromet inutilement un projet de construction.

«C’est très frustrant. Je sais que le gouvernement préférerait probablement que les gens viennent dans des municipalités et non des DSL, mais ça reste un choix personnel. Il n’y a pas de raison de mettre des bâtons dans les roues de projets honnêtes comme celui-ci», dit-il, promettant d’étudier le dossier et voir si une demande pourrait s’appliquer dans ce cas-ci.