Marée montante: du surplace en attendant du financement fédéral

L’organisme Marée montante, qui a pour mission de fournir des logements abordables à Moncton, attend toujours de savoir s’il recevra du financement de la part du gouvernement fédéral.

L’organisme à but non lucratif a reçu 6 millions $ du gouvernement provincial à la fin de 2020 afin d’acheter des bâtiments, d’en rénover d’autres et de construire de nouveaux logements destinés à héberger les sans-abris et les personnes à faible revenu. La Ville de Moncton a également promis 6 millions $ à l’initiative l’an dernier.

L’objectif est de construire 125 unités de logement en trois ans.

Un coup de pouce financier du gouvernement fédéral permettrait au groupe d’accélérer le processus et de mettre sur pied davantage de logis en 2021, mais ce financement n’est pas encore confirmé.

«On piétine jusqu’à ce qu’on ait une réponse du gouvernement fédéral», dit Dale Hicks, l’un des fondateurs de l’initiative.

Le financement tant espéré proviendrait de l’Initiative pour la création rapide de logements, un programme d’un milliard de dollars géré par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL).

Dale Hicks anticipe que l’organisme sera en mesure de construire 25 unités de logement cette année, mais qu’il serait possible d’en construire jusqu’à 75 en autant de temps si Ottawa subventionne le projet.

M. Hicks estime que le groupe en saura plus d’ici mars.

Marée montante prévoyait aussi commencer à acheter des habitations pour les rénover au début de la nouvelle année.

Cependant, la zone de Moncton est de retour en phase rouge, ce qui ralentit le processus.

«Ça cause quelques problèmes, parce que visiter un bâtiment vacant c’est une chose, mais quand il y a des gens qui y habitent, c’est plus compliqué», explique Dale Hicks.