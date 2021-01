Une élue du Madawaska exige que le CN rende des comptes

Francine Landry, la députée de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, réclame un plan d’action sur la surveillance et la maintenance du réseau ferroviaire dans le Haut-Madawaska et la région d’Edmundston.

Une vingtaine de wagons ont quitté la voie, mardi soir, dans la communauté du Haut-Madawaska.

Bien que le pire ait été évité, l’événement remue des souvenirs amers des déraillements de Plaster Rock en 2014, de Saint-Basile en 2015, et de la collision qui a entraîné la mort d’un chef de train stagiaire à Edmundston en 2018.

L’incident perturbe Mme Landry, qui a vécu le long de la voie ferrée à Saint-Hilaire pendant plusieurs années.

Si elle se dit soulagée d’apprendre qu’il n’y a aucune fuite, incendie ou blessure cette semaine, elle n’est pas rassurée pour autant.

«Les récents incidents me font me questionner (…)», a-t-elle témoigné.

«Je me demande, puisqu’ils sont aussi fréquents, quand sera le prochain et s’il touchera des habitations. Est-ce que le réseau est mal entretenu? Quelles sont les raisons des déraillements des dernières années?»

Un porte-parole de la compagnie de chemin de fer le Canadian National (CN) a indiqué plus tôt cette semaine qu’une enquête était en cours pour déterminer la cause de l’incident du 26 janvier.

Le déraillement du 26 janvier. – Archives

Des enquêtes précédentes avaient déterminé que le déraillement de Saint-Basile en 2015 avait été causé par l’usure de rails.

Une roue défectueuse aurait contribué à celui de Plaster-Rock en 2014 et un wagon mal immobilisé serait à l’origine de l’accident mortel survenu en 2018.

Au-delà des enquêtes, la population de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston fait toutefois appel à une communication accrue et à plus de transparence de la part de CN.

À la suit du déraillement de mardi, Mme Landry doute que la compagnie comprenne les inconvénients occasionnés aux commerces, industries et individus par ce type d’incident et réclame plus de compassion.

«La directrice des communications du CN nous a écrit cette semaine pour nous dire qu’ils étaient bien heureux qu’il n’y ait pas eu de conséquences et qu’ils allaient reprendre leurs opérations rapidement. Pourtant, la route 120 demeure fermée, mais ça ne semble pas les préoccuper que les gens du Haut-Madawaska doivent emprunter des détours sur des routes pas sécuritaires.»

En effet, selon diverses sources, les opérations du CN devaient reprendre dès jeudi.

La route 120, elle, serait fermée pour une durée de 3 à 5 jours et le seul détours serait loin d’adéquat pour le niveau de transport actuel.

«Moi, ce que je demande, c’est un plan d’action», a repris la députée.

«Que le CN informe la population régulièrement, qu’il indique les travaux d’entretien, de maintenance et de réparation qui vont être réalisés et quelles mesures il prend lorsqu’il est vis-à-vis les villages. Je trouve qu’il y a un manque de communication, non seulement en cas d’incidents, mais de façon régulière.»

La voie ferrée qui traverse la Madawaska est une ligne principale de chemin de fer pancanadien.