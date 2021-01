COVID-19: la bulle des citoyens en phase orange agrandie

Aucune zone ne retournera à la phase jaune du confinement tant que le Nouveau-Brunswick ne sera pas mieux préparé à affronter les variants de la COVID-19.

Alors que deux régions se démènent toujours avec la deuxième vague de la pandémie, les autorités appréhendent déjà la troisième vague qui risque d’être causée par les variants de la COVID-19.

Ces variants «sont beaucoup plus transmissibles, beaucoup plus contagieux et ils infectent beaucoup plus de gens», a prévenu la médecin-hygiéniste en chef lors d’une conférence de presse, vendredi.

«Nous sommes actuellement au milieu de la deuxième vague, mais la troisième vague va arriver très bientôt et elle sera bien pire que la première et la deuxième combinées», a confié Dre Jennifer Russell.

Aucun variant n’a encore été détecté dans la province, mais ce n’est qu’une question de temps, a-t-elle dit.

«Ils vont arriver au Nouveau-Brunswick s’ils ne sont pas déjà là.»

Les variants comme ceux détectés d’abord au Royaume-Uni et en Afrique du Sud font déjà des ravages ailleurs au pays, a souligné Dre Russell.

Afin d’être prêtes pour cette troisième vague, les autorités ont annoncé vendredi qu’aucune des sept zones sanitaires ne retournera en phase jaune du confinement pour au moins plusieurs semaines.

«Je comprends que de nombreux Néo-Brunswickois seront déçus par cette nouvelle, en particulier dans les zones 5, 6 et 7 où le nombre de cas reste faible, mais pour l’instant le risque est tout simplement trop élevé», a indiqué la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

Dre Russell a laissé entendre que certaines zones pourraient revenir en phase jaune en mars lorsque tous les résidents d’établissements de soins de longue durée auront été vaccinés contre la COVID-19.

Fredericton a cependant décidé de modifier les règles de la phase orange pour permettre aux ménages d’ajouter dix personnes supplémentaires dans leur bulle de contact étroit.

«Notre gouvernement fait tout en son pouvoir pour accorder le plus de liberté possible aux Néo-Brunswickois tout en ralentissant la transmission du virus et en protégeant les plus vulnérables», a expliqué Mme Shephard.

Les ménages et leur bulle de dix autres personnes pourront se voir sans porter de masque et fréquenter des endroits publics ensemble comme des restaurants.

Les membres d’un ménage doivent avoir la même liste de dix personnes supplémentaires.

La Santé publique a recensé 16 nouveaux cas de COVID-19 vendredi, dont quatre dans la zone 1, la grande région de Moncton, et neuf dans la zone 4, la région d’Edmundston et de Grand-Sault.

La zone 3, la région de Fredericton, compte deux nouveaux cas. La zone 6, la région de Bathurst et de la Péninsule acadienne en compte un.

La zone 1 demeure en phase rouge alors que la zone 4 reste en confinement. Le reste du Nouveau-Brunswick est en orange.

Dre Jennifer Russell a indiqué qu’il est encore trop tôt pour parler d’amélioration dans les zones 1 et 4.

«Je crois que ça va prendre plusieurs jours avant que l’on puisse dire que ça va dans la bonne direction et que la situation est moins inquiétante», a-t-elle dit au sujet du Nord-Ouest et du Sud-Est.

«Ça continue de nous inquiéter qu’il y a toujours de la transmission sur les lieux de travail (dans ces zones).»

Un nouveau décès a été rapporté vendredi. Il s’agit d’une personne âgée entre 80 et 89 ans dans la zone 4 qui souffrait aussi de problèmes de santé sous-jacents. 17 personnes sont décédées de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le Nouveau-Brunswick compte 313 cas actifs. C’est 35 cas de moins que le sommet de 348 cas actifs enregistrés le 24 janvier.

Quatre personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.