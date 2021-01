Des proches vivent difficilement le confinement du Manoir Belle Vue

Un sentiment d’impuissance. Voilà ce qui habite les proches d’aînés qui, de l’autre côté des fenêtres, subissent les éclosions qui frappent les foyers de soins.

Dans le stationnement du Manoir Belle Vue, à Edmundston, Mélanie Thibodeau et sa fille brandissent une pancarte écrite «Bon courage pépère.»

Au deuxième étage, un homme de 75 ans, résident du Manoir depuis le mois de juillet, communique avec elles au téléphone.

«On voyait ça au Québec, mais on pensait jamais que ça allait nous arriver», a témoigné la coiffeuse de métier.

Le père de Mme Thibodeau a reçu un diagnostic positif de COVID-19 la semaine dernière.

Même s’il se porte bien, la situation angoisse tout de même sa famille, qui s’assure de l’appeler une, deux et même trois fois par jour.

«C’est sûr que c’est stressant. Moi, ce que je ressens, c’est de l’impuissance du fait de ne pas pouvoir aller le réconforter et l’aider», a expliqué Mme Thibodeau.

«Heureusement, je peux toujours lui parler au téléphone puisqu’il a encore toutes ses capacités.»

Sa famille lève son chapeau à tous ceux qui s’affairent à contenir l’éclosion au Manoir depuis le 20 janvier.

Elle admet néanmoins que le manque de ressources humaines se fait ressentir de temps à autre dans les décisions du personnel soignant.

«Ils font tout leur possible, mais je pense qu’ils s’en viennent à bout eux aussi et avec raison», a-t-elle sympathisé.

Le Manoir Belle Vue a écrit sur sa page Facebook que 42 résidents et employés avaient contracté la COVID-19 en date de jeudi.

Un résident en est malheureusement décédé.

Jusqu’à ce que son père se rétablisse complètement de la maladie, Mme Thibodeau se raccroche aux petits privilèges qui rendent son quotidien plus agréable.

«J’ai eu le droit de lui apporter une petite épicerie au cas où il aimerait moins son souper, ou s’il avait faim après (…)», a-t-elle souligné à titre d’exemple.

«On m’a aussi dit que s’il devait changer de chambre, il pourrait amener tout ce dont il a besoin… son frigidaire, sa télévision, son téléphone.»

Bouleversée par l’éclosion, Mme Thibodeau n’est pas la seule à porter attention aux détails.

À des centaines de kilomètres, en Ontario, Rachel Bérubé n’a d’autre choix que de soutenir son père, lui aussi résident du Manoir, à sa façon.

«Dimanche dernier, je lui parlais et il m’a dit qu’il ne pouvait même plus faire de mots croisés ou écrire dans son journal parce qu’il n’avait plus de plume», a-t-elle témoigné.

«Je me suis dit ça ne fait pas de sens. Quand ils ont annoncé qu’on pouvait amener certaines choses, j’ai tout de suite demandé à ma sœur, puisque je ne pouvais pas le faire moi-même, de lui en amener une.»

Mme Bérubé évoque elle aussi un sentiment d’impuissance face à l’éclosion qui menace le Manoir, d’autant plus qu’elle n’habite plus la région et que son père est âgé de 93 ans.

Si le résident a été épargné par le virus jusqu’à présent, sa fille continue de rester aux aguets des mises à jour du foyer et de ses frères et sœurs tous les jours.

«Ma plus grande peur, c’est qu’il souffre», a-t-elle confié. «Lui, il n’a pas peur, mais nous on s’inquiète.»

Le père de Mme Bérubé a déjà reçu deux résultats négatifs au test de dépistage. Si les bonnes nouvelles se maintiennent, il pourrait se faire vacciner prochainement.

La femme originaire de Saint-Jacques travaille elle-même dans un foyer de soins en Ontario et souligne l’importance d’insuffler des ondes positives aux aînés vivant en confinement.

Autant elle admire l’énergie et la force de son père, autant elle tente de dégager la même chose pour lui.

Les Anges bienveillants

Actifs au Madawaska depuis près d’un an, les «Anges bienveillants», un groupe de bénévoles, ont voulu démontrer leur soutien au Manoir Belle Vue en apportant des boîtes de café aux employés cette semaine.

Le foyer a remercié le groupe sur Facebook en indiquant qu’il appréciait «chaque petit geste.»

Le groupe d’aide aux citoyens compte aujourd’hui une cinquantaine de personnes et continue de faire des emplettes pour ceux qui en ont besoin, mais aussi de parrainer des gens qui vivent en solitude dans la région.

Marie-France Fournier, l’une des organisatrices, espère qu’en partageant les bons coups des Anges sur les réseaux sociaux, d’autres se sentiront inspirer à se serrer les coudes.

«On veut que les gens aient l’impression qu’ils peuvent prendre des initiatives de leurs côtés sans nécessairement faire partie de notre groupe (…)», a-t-elle expliqué.

«Dernièrement, certains nous ont dit: “j’ai appelé une tante qui vit seule et je vais faire son épicerie” ou “j’ai décidé de l’appeler une fois par semaine.” Ça donne des idées aux autres et c’est aussi ça que je trouve spéciale.»