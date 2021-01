720 000$ pour aider Maritime Bus et sauver ses trajets compromis

Le gouvernement provincial délie les cordons de sa bourse et accepte de verser une aide à l’entreprise Maritime Bus, frappée par une baisse importante de fréquentation depuis le début de la pandémie.

Les autobus de Maritimes Bus continueront à rouler lundi sur les quatre liaisons problématiques identifiées par l’entreprise, soit Campbellton-Moncton et Edmundston-Fredericton, Fredericton-Moncton et Fredericton-Saint-Jean. Ces trajets devaient cesser à compter du 31 janvier à moins que ne survienne une entente avec Fredericton pour l’octroi d’une aide d’urgence.

Cette aide est arrivée vendredi matin. On parle ici d’un versement de 720 000$ destiné à maintenir les services d’autobus jusqu’à la fin de 2021.

Le gouvernement pigera la moitié de l’argent à l’intérieur du fonds de l’Accord de relance sécuritaire du Canada (dédié aux municipalités) alors que l’autre proviendra des Fonds pour l’économie rurale de la Société de développement régional.

L’argent sera versé à la Ville d’Edmundston qui, elle, conclura un contrat avec Maritime Bus pour l’offre de service.

«Ce n’était pas le temps, en cette période de pandémie, de perdre un service aussi essentiel pour nos citoyens. On reconnaît l’importance du service de transport intercité, particulièrement pour les gens du Nord, et surtout à l’heure où le secteur des transports (ferroviaire, aviation, etc.) fonctionne au ralenti», explique le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance local, Daniel Allain.

L’aide de son gouvernement est la même que celle fournie par la province voisine de la Nouvelle-Écosse. Il s’agit d’un versement unique, précise le ministre, qui surveillera de près la situation au cours de la prochaine année.

«On se pose déjà la question à savoir ce que l’on fera en 2022, quand l’aide sera épuisée. On espère que, d’ici-là, la pandémie sera chose du passée et que l’industrie des transports aura repris des forces. Mais on verra. D’ici là, c’est définitivement un dossier très important sur lequel on va porter une attention spéciale», exprime le ministre.

Joint par téléphone, le propriétaire de l’entreprise, Mike Cassidy, s’est dit soulagé de pouvoir poursuivre l’ensemble de ses opérations au Nouveau-Brunswick au-delà de dimanche.

«Aujourd’hui, c’est une étape importante que franchit l’industrie du transport par autobus au Nouveau-Brunswick, car le gouvernement reconnaît à quel point ce service est essentiel pour la province», indique-t-il.

«Cette intervention vient de nous permettre de demeurer en vie, fonctionnelle, dans l’ensemble des régions que nous desservons au Nouveau-Brunswick. On craignait vraiment de devoir mettre à pied cinq employés et de cesser ces liaisons importantes pour les communautés du nord de la province. Mais il n’y aura finalement aucune interruption de service, c’est une excellente nouvelle pour tout le monde», souligne M. Cassidy.

Du côté de l’opposition officielle, là aussi on s’est réjoui de la décision du gouvernement conservateur d’allouer des fonds à Maritime Bus pour la poursuite de ses opérations en période de pandémie. On déplore par contre que le dossier décision ait inutilement traîné.

«La décision n’aurait pas dû prendre autant de temps. Nous avons failli perdre ce service à cause du refus (initial) du premier ministre de soutenir l’entreprise», indique le député de Restigouche-Chaleur et critique en matière de Transports, Daniel Guitard.

Soulagement

Ce sauvetage est accueilli avec enthousiasme par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick qui a été particulièrement active afin de trouver une solution à cette menace de perte des services.

«On est très satisfait de ce dénouement, ça vient assurer le maintien d’un service essentiel pour les citoyens de la province ainsi que pour de nombreuses entreprises», exprime le directeur général de l’organisation, Frédérick Dion, soulignant qu’il s’agit du seul service de transport qui lie les régions entre elles.

Le fait que Fredericton vienne ainsi en aide à une entreprise privée ne l’importune par ailleurs aucunement.

«Que ce soit offert par une entreprise privée plutôt que publique n’est pas important. Ce qui l’est, c’est de maintenir ce service qui lui est essentiel pour les citoyens et les régions. Il fallait aider cette entreprise à traverser cette crise», souligne-t-il.

Seul bémol dans cette histoire selon l’AFMNB, c’est que la moitié des fonds seront pris à même l’enveloppe de relance destinée aux municipalités du Nouveau-Brunswick. M. Dion rappelle que des fonds étaient disponibles l’été dernier à Ottawa pour aider au transport en commun, mais que Fredericton ne s’en est pas prévalue.

«Sur une somme de 41 millions $, on reconnaît que 360 000$ c’est très mineur et que ça n’aura pas un gros impact sur qui que ce soit. En fait, on est très content que cela aide à un service aussi essentiel. Mais ce que ça démontre, c’est que lorsque le fédéral met de l’argent à la disposition des provinces, on doit aller le chercher», mentionne M. Dion.

Transport collectif

Le directeur de l’AFMNB souhaite maintenant que ce dossier remette à l’agenda du gouvernement toute la question du transport collectif dans les régions rurales.

«La crainte de perdre ces trajets a fait ressurgir cette problématique. On a de gros problèmes dans nos régions en raison de l’absence de transport collectif, et ça a des répercussions au niveau de l’économie, de l’immigration, des soins de santé. Maritime Bus, c’est une partie de la solution, mais le problème est plus vaste et il faudra que la province s’y attarde et qu’elle assume un leadership», estime M. Dion.

Edmundston comme intermédiaire

Comment se fait-il que la Ville d’Edmundston ait hérité des fonds gouvernementaux et de la responsabilité de les redistribuer à Maritime Bus? Il s’agit principalement d’une formalité puisque les fonds fédéraux ne peuvent être remis à une entreprise privée.

Ceux-ci doivent être gérés par une municipalité ou un organisme à but non lucratif. Dans les faits, la Ville ne servira vraiment que d’intermédiaire.

«Et comme nous avons été l’un des principaux acteurs qui demandaient une intervention des gouvernements pour la sauvegarde de Maritimes Bus, on ne s’est pas fait prier pour accepter», relate le maire par intérim d’Edmundston, Éric Marquis.

Il est satisfait de l’issue du dossier et d’avoir pu sécuriser le service pendant au moins une année.

«Le transport par autobus, c’est le seul moyen de transport communautaire que nous ayons qui nous unit au reste de la province. C’était donc primordial à nos yeux de veiller à ce qu’il demeure en place. On a eu plusieurs appels de gens inquiets lorsque l’annonce initiale de la fin du service a été effectuée. On parle beaucoup de gens qui doivent se rendre dans le sud de la province pour obtenir des soins de santé, mais aussi de jeunes qui étudient dans des universités et qui n’ont pas d’automobile. C’est clair que l’on a vraiment besoin de ce service», dit-il.