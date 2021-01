Moncton: démission de Jean Dubé, directeur de la Maison Nazareth

Le directeur de la Maison Nazareth, Jean Dubé a remis sa démission avec six mois de préavis le 29 janvier. Il souhaite qu’un expert en santé mentale et en toxicomanie le remplace à la tête du refuge pour itinérants.

«Nous allons travailler avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour trouver la bonne personne, qui aura les outils pour continuer le travail effectué, indique M. Dubé. Nous publierons une annonce en février puis nous entreprendrons des entrevues.»

Le directeur prévoit quitter son poste le 30 juin pour participer à la sélection des candidats à son poste et assurer une bonne transition.

L’ancien député provincial et fédéral dirige la Maison Nazareth depuis mars 2019, après avoir présidé son conseil d’administration. Il a remplacé René Ephestion, licencié quelques mois après la prise de ses fonctions.

«Je ne pensais pas être là si longtemps, raconte le quinquagénaire. La vie passe vite et j’ai d’autres projets, notamment familiaux. Travailler avec les itinérants, c’est difficile et ça peut faire vieillir quelqu’un rapidement.»

Un contexte difficile

M. Dubé assure penser à sa démission depuis six mois. Il nie tout lien entre sa décision et l’inquiétude exprimée récemment par de nombreux conseillers municipaux de Moncton, à propos de la criminalité au centre-ville. Ceux-ci pensent que son aggravation a pour cause l’ouverture des nouveaux locaux de la Maison Nazareth, au 75 rue Albert l’an dernier.

Le nouveau refuge, qui a une capacité d’accueil maximale près de dix fois supérieure à l’ancien (250 personnes), est justement l’une des plus grandes fiertés de M. Dubé.

«Nous avons transformé un chalutier en navire de croisière, illustre-t-il. Nous avons en outre un lieu sécurisé pour les femmes, ce qui n’existait pas avant.»

Les rénovations du bâtiment de 15 000 pieds carrés ont toutefois pris plusieurs mois de retard entre novembre 2019 et février 2020.

«Je ne suis pas un contracteur, se défend M. Dubé. Je n’avais jamais entrepris de construction avant. Il y a eu beaucoup de critiques, ça n’a pas été facile, mais on a persévéré et nous avons atteint nos objectifs.»

Des obstacles surmontés

Le directeur a ensuite dû affronter les conséquences de l’incendie criminel des anciens locaux de la Maison Nazareth, rue Clark, en février 2020 (des dégâts matériels de 1 million $). Puis, il y a eu la pandémie de COVID-19.

«Ça nous a frappés de plein fouet, alors que nous n’avions pas de masques et qu’il n’y avait plus de papier toilette dans les magasins, se souvient-il. La pandémie nous a aussi fait perdre la moitié de notre effectif. Mais on a encore persévéré. Il n’y a pas eu un seul cas de COVID-19 au 75, rue Albert.»

M. Dubé raconte que lui et ses employés ont parfois travaillé 80h par semaine pour distribuer 120 repas trois fois par jour, permettre à des itinérants de prendre des douches, faire leur lessive et leur donner du linge.

«Nous ne sommes pas des experts, mais nous avons fait notre part, revendique-t-il. Ceux qui sont restés et nos bénévoles ont relevé le défi avec un courage incroyable, sans ménager leur peine. La communauté leur doit beaucoup.»

Si le directeur regrette une chose, c’est d’avoir échoué à faire parler de la Maison Nazareth en bien, selon lui.

«J’aurais dû mieux communiquer les bonnes choses qu’on faisait, déplore-t-il. C’est comme si elles n’étaient pas arrivées à destination. Il n’y avait que du négatif, notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Par jalousie? À cause de la langue? Je ne sais pas.»